‘Al margen de la gloria’: la novela que rescata la historia de José Domingo Espinar

Para averiguar más sobre la vida de José Domingo Espinar, Ávila procede con su búsqueda en las bibliotecas tanto físicas como digitales de Panamá y la región. Entre ellas, los Archivos Nacionales en Panamá, la Biblioteca Nacional de Perú, donde la escritora encontró la tesis de medicina de Espinar. Asimismo, también visitó el Centro de Estudios Histórico-Militares y la Sociedad Benemérita de Fundadores de la Independencia del Perú. Además, consultó las bases de datos que contenían periódicos del siglo XIX y los manuscritos de Espinar que tenían las universidades de Yale y de Duke, así como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.Otras fuentes de documentación fueron las biografías de destacados personajes de las guerras de independencia de América Latina como Joaquín Posada Gutiérrez, Daniel Florencio O’Leary Burke<i>, </i>Francisco Burdett O’Connor y Manuel Antonio López.Aún con toda la información disponible no solo sobre José Domingo Espinar sino sobre otros personajes que colaboraron con Simón Bolívar en la gesta libertadora, Ávila cree que todavía hay mucho por descubrir sobre aquellos sucesos que formaron parte de aquella época. 'Definitivamente, hay cosas que todavía faltan por dilucidar como, por ejemplo, el Batallón del Istmo que llegó a Perú en 1823 estaba compuesto por panameños, y aún no tenemos una lista completa de sus nombres. Hay muchas lagunas, especialmente en Panamá, en parte porque muchos documentos están en Bogotá', aseguró.Así mismo, de este modo sostiene que las acciones que cometen otros personajes de la historia ya sean José Domingo Espinar, Simón Bolívar, José de San Martín y Manuel Belgrano. 'Intentar trasladar sus acciones al presente puede ser peligroso, porque eran personas con circunstancias completamente distintas. Debemos mantener cierta objetividad histórica', manifestó.Seguidamente, al ser consultada sobre a qué se refería con esa objetividad histórica, Ávila añadió lo siguiente: 'Debemos entender que eran militares en un contexto de guerra, donde se tomaban decisiones que hoy pueden parecer cuestionables, pero que en su momento se consideraban necesarias según su propio criterio'.Sobre la capacidad de la novela histórica para situar al lector en un contexto determinado, la escritora citó la frase de un novelista estadounidense: ‘El historiador dice qué pasó, pero el novelista dice cómo se sintió’. 'Creo que la ficción histórica permite ponerse en los zapatos de los personajes y entender sus decisiones desde su contexto. La novela histórica se apoya en la historia, pero necesita conectar emocionalmente con los personajes para comprender cómo vivían y por qué actuaban como lo hacían', precisó.