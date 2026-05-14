Algas marinas, clave para la alimentación y la bioeconomía

Desde muy joven, la Dra. Gloria Batista de Vega tuvo una conexión con la ciencia, el clima y las algas coloridas de las costas caribeñas. A lo largo de su trayectoria, ha realizado varios proyectos relacionados con el cultivo sostenible de algas marinas, <i>in vitro</i> y en el mar, así como sus aplicaciones. Su pasión por las algas la llevó a trabajar en el laboratorio del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) en Punta Galeta; con la empresa Gracilarias de Panamá, la ARAP, y con comunidades gunas y afroantillanas en la provincia de Colón. La Dra. Batista es la investigadora principal del proyecto: '<i>Promoviendo la autosuficiencia: implementación de viveros ecosostenibles de semillas de macroalgas marinas para fortalecer la seguridad alimentaria y elevar el nivel de vida en comunidades locales'</i>, financiado a través de la convocatoria de desarrollo sostenible 2024 de la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Senacyt.