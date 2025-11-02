Alicia Viteri: ‘Soy cronista de mi época’

Siempre me gustó dibujar. Dibujaba caricaturas de mis maestros, de mi familia, de todo el mundo. Cuando entré a los estudios superiores en Bogotá, estuve un año rondando a ver qué me gustaba. Pasé por las facultades de Derecho, de Arquitectura y otras en la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. En esta última me encantó el grupo de gente que había. Creo que me conquistó el arte a través de maestros como Juan Antonio Roda, quien fue un padre sustituto para mí. En cuanto a Panamá, pienso que vine porque era mi destino. Cuando salí de Colombia por primera vez, a los 16 años, mi primera parada fue Panamá. Ocho años después, aquí hice mi hogar. ¿Crees en el destino?