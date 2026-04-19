Angélica Guadamuz destaca los ritos indígenas panameños en el MoCAART de Estados Unidos

La riqueza simbólica de las tradiciones indígenas panameñas se convirtió en el eje de una conferencia ofrecida por la periodista e investigadora Angélica Guadamuz en el Museo de Arte Centroamericano (MoCAART, por sus siglas en inglés), en Delray Beach, Florida (Estados Unidos). La actividad formó parte del ciclo ‘Los rituales en el arte centroamericano’, organizado por la institución cultural.

En la conferencia - titulada ‘Rituals in Central America: aesthetic, ethnographic and didactic perspectives’ (Rituales en América Central: perspectivas estéticas, etnográficas y didácticas, en inglés), Guadamuz exploró el pasado domingo 12 de abril diversas prácticas como los cantos terapéuticos y el uso de figuras espirituales conocidas como nuchus, consideradas portadoras de conocimiento ancestral y memoria colectiva.

La experta subrayó ante los asistentes que estas manifestaciones no solo preservan saberes tradicionales, sino que también dialogan con problemáticas actuales como el cambio climático y el impacto de la tecnología en la sociedad, según señala una nota de prensa.

Durante su intervención, Guadamuz también abordó la cosmogonía, los mitos y los ritos de los pueblos originarios de Panamá, con especial énfasis en la cultura guna y explicó cómo estas tradiciones se reflejan en la obra de creadores contemporáneos, destacando el trabajo del artista Oswaldo de León Kantule, quien forma parte de la escena contemporánea del arte panameño.

Entre los elementos analizados, la también investigadora destacó ante una audiencia —que incluyó a periodistas, académicos, artistas, coleccionistas y aficionados— el uso ritual del humo generado por la quema de semillas de cacao, una práctica que simboliza la conexión con el mundo espiritual. Asimismo, se refirió a los nuchus —tallas de madera con formas antropomorfas— como intermediarios entre distintos planos de la realidad, los cuales han inspirado a diversos artistas panameños.

La actividad forma parte de una exposición que el MoCAART mantendrá abierta hasta el 30 de junio, en la que participan destacados artistas de Centroamérica como los panameños Isabel de Obaldía, Guillermo Trujillo, Moisés Becerra y Leoncio Sáenz, quienes exhiben sus obras junto a otros colegas de Guatemala, Costa Rica y El Salvador.

Con una trayectoria interdisciplinaria, Guadamuz Núñez es especialista en educación e historia del arte y ha centrado su trabajo en la investigación, la curaduría y la divulgación del patrimonio cultural, que realiza, por ejemplo, mediante sus publicaciones periódicas en La Estrella de Panamá.