Anna Marissa Altieri: ‘Si yo pude salir adelante, cualquiera puede’

Empresaria cafetalera, comunicadora y creadora del pódcast ‘Sin Vergüenza’, Anna Marissa Altieri ha convertido sus propias heridas en una plataforma para escuchar y acompañar a otros. Convencida de que cada experiencia dolorosa puede transformarse en propósito, ha construido una comunidad que encuentra en sus conversaciones un espacio para hablar de salud mental, familia, fe y crecimiento personal. En diálogo con ‘MÍA: Voces Activas’ de <b>La Estrella de Panamá</b>, comparte las lecciones que han marcado su camino en un proyecto que tiene amplia repercusión tanto en Panamá como en el resto de la región.