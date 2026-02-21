Arquímedes Adolfo Fernández (AAF): Soy ingeniero civil con formación superior en ingeniería estructural y gestión de proyectos de construcción. Mi carrera ha estado ligada al desarrollo de la infraestructura estratégica del país. Esto incluye el mantenimiento vial en el Ministerio de Obras Públicas y la planificación del transporte desde juntas directivas como la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Transporte Masivo de Panamá (MiBus), la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), el Colegio de Ingenieros Civiles de Panamá (CoICI), la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), entre otras.He participado en obras que han marcado la historia reciente de Panamá —el Metro, el tercer juego de esclusas y el cuarto puente— y he trabajado en áreas de planificación, estudios, diseño y construcción de edificios, centros comerciales, viviendas, proyectos de movilidad, accesibilidad e infraestructura vial, portuaria y ferroviaria. Mi trayectoria me ha permitido ver, desde dentro, cómo la movilidad transforma ciudades o las limita cuando no se planifica con visión social.