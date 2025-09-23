Arte neurodivergente, memoria e identidad centran las obras finalistas al premio Turner

Dentro de la tradición reivindicativa y contemporánea que enmarca las obras de artistas premiadas por este galardón -que lleva el nombre de JMW Turner, de quien se celebra este año el 250 aniversario de su nacimiento- en esta edición se dio espacio a la búsqueda de la propia identidad, la memoria y la ambigüedad que ésta representa.La joven fotógrafa inglesa Rene Matić (Peterborough, 1997) explora a través de esculturas, fotografías, sonidos y figuras cómo dentro de un contexto de ascenso del populismo de derechas, violencia e hipocresía, las personas son capaces de encontrar aspectos que las unan y las permitan ayudarse unas a otras.'Se centra realmente en la sociedad, la identidad, creo que en las subculturas y la cultura juvenil; y en cómo encontramos un sentido de pertenencia', explicó Richardson.Por su parte, las pinturas del iraquí Mohammed Sami (Bagdad, 1984) buscan mostrar cómo los procesos de memoria suelen aflorar tardíamente y se vale de metáforas y ambigüedades para, omitiendo las figuras humanas de sus pinturas de gran tamaño, desplazar clichés, como en el caso del tema de la guerra.Uno de esos murales, ambientado en un campo de trigo, exhibe los láseres de lo que podrían ser rifles, pero sin mostrar en la composición ni a estos ni a los soldados que los portarían, formando un mapa de líneas coloridas en un fondo oscuro.