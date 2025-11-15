La tumba del chamán

La razón por la que hablamos de sacrificios humanos es porque otros investigadores dan otro tipo de explicación a que se encontrasen varios cuerpos en una tumba. Durante mucho tiempo en la arqueología hubo una especie de rechazo a hablar de sacrificios humanos porque no les pareció conveniente; querían limpiar la imagen de indígena y hubo una corriente de pensamiento que la rechazaba. Este caso es muy obvio y las razones son: en primer lugar, las tumbas de personas enterradas con mucho oro nunca están solas. Es un patrón; siempre todas las personas de alto estatus están acompañadas por alguien más. Segundo, existe un patrón con respecto al estatus de los acompañantes. En todas las tumbas está la persona que generalmente ocupa el centro, que es el que va vestido de oro. Después, hay una segunda que tiene algún artefacto que es símbolo de alto estatus. Luego siguen los que tienen un hacha o una lanza y, finalmente, los que no tienen nada. Esto es sistemáticamente lo que nos encontramos en todas las tumbas. Entonces, si las opciones son que la muerte pueda ser natural o programada, no puede ser que todas las muertes naturales sigan un patrón.Encontramos señales de desmembramientos, huesos, decapitaciones y descarnaciones. Esto significa que se extrajo la parte muscular de los glúteos con cortes sistemáticos en el fémur, justo debajo del trocánter donde se unen los ligamentos y los músculos del glúteo, así como cortes de desollamiento en la cabeza. Todos estos cortes son perimortem, es decir, alrededor del momento de la muerte, y seguramente ocurrieron después de la muerte. También hay decapitaciones. Existe una escultura en el caño que representa a un señor atado y decapitado, un monolito de alto estatus. Lo que creemos que están usando sistemáticamente para las muertes es el envenenamiento por toxina. Hemos encontrado que los únicos restos animales dentro de las tumbas, que no son artefactos (porque descubrimos collares y un montón de artefactos hechos con huesos o dientes de animales), sino restos de comida como espinas y huesos, son de dos especies de pez globo. Estos poseen una sustancia que se llama tetrodotoxina, que si ingieres en suficiente cantidad causa adormecimiento, asfixia y posteriormente la muerte. Encontramos ollas cerámicas que representan a los peces globos con sus espinas dentro. Tenemos referencias etnográficas de la época del contacto con otros pueblos del Istmo. En estos pueblos, existía la costumbre de que la esposa y los familiares, incluso campesinos, los cercanos a los caciques se suicidaban cuando este moría. Bebían de una olla que contenía veneno.