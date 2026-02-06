Atlapa acoge la Gran Feria Afroantillana 2026 con gastronomía, música y artesanías

Dentro de una semana usted tiene una cita con la cultura afroantillana en la Gran Feria Afroantillana 2026, la cual se llevará a cabo este próximo sábado 14 y domingo 15 de febrero de 12:00 pm a 8:00 pm en el Centro de Convenciones Atlapa.

En el evento, podrá degustar las comidas autóctonas, contemplar las artesanías tradicionales y ver las presentaciones en tarima de los máximos exponentes de la cultura afroantillana en el país. La cuadragésimo cuarta edición – organizada por la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá - busca ser un encuentro familiar, gastronómico, artesanal y cultural.

La donación por adulto es de $6.00 mientras que los niños (de 6 a 11 años) de edad aportan $3.00. Una donación que será a beneficio del Museo Afroantillano de Panamá. Por ende, no hay descuento para jubilados. Los boletos se venderán en la puerta a partir de las 12:00 pm.

Así mismo, como en otros años, la feria contará con su reina afropanameña Astrid Paola Peña Mejía, quien realizará su presentación el sábado 14 a las 3:20 pm.

En el escenario también se tienen contemplados espectáculos variados de grupos y artistas como Acuarela Tropical, Grupo Afro Contemporáneo de la profesora Mireya Navarro, Harry Evelyn, Arcadio Molinar, Alfredito Payne, Kali Toka – directamente de Nueva York (Estados Unidos) -, y la afamada orquesta ‘Los Beachers’ (Bocas del Toro). Las pasarelas de vestuarios afros tampoco faltarán y correrán a cargo de Dar A Salam Fashion, Jacqueline Vreux y Alex Adames.

En el área de artesanías estarán disponibles artículos de interés que no solo consistirán de artesanías variadas sino que, entre los objetos que se ofrecerán, están los vestidos afro como el Dashiki, los gorros afro (Kufi), prendas de madera, obras de arte, libros, bisuterías, adornos, pinturas plantas, entre otros.

Y, por último pero no menos importante, se podrá degustar en el área culinaria especialidades como el pescado frito relleno, el bacalao, las torrejitas de bacalao, la paella antillana ‘One Pot’, el arroz con coco, el arroz con guandú y rabito de cerdo, pollo al curry, rabo de res estilo jamaicano, cucú con bacalao, gallina guisada, pan bon, plantain tart, saus y icing glass. En cuanto a las bebidas y los postres, el saril, la limonada y el dulce de frutas están dentro del menú.