Bad Bunny bajo fuego: críticas tras excluir a Estados Unidos de su gira y aceptar el Super Bowl 2026

El anuncio de <b>Bad Bunny</b> como una de las estrellas del <b>Super Bowl 2026</b> debía ser un triunfo en su carrera, pero terminó convertido en una tormenta mediática. Desde que la <b>NFL</b> confirmó su participación en el espectáculo de medio tiempo, el intérprete puertorriqueño ha recibido una oleada de críticas en redes sociales, impulsadas principalmente por la decisión de no incluir a <b>Estados Unidos</b> en las fechas de su próxima gira mundial.La controversia se encendió tras la revelación de su calendario de conciertos, que abarca América Latina, Europa y Asia, pero deja fuera a uno de sus principales mercados. El artista justificó la exclusión aludiendo a las redadas migratorias del <b>ICE</b> (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), lo que despertó tanto aplausos como reproches. Para muchos, la postura fue un gesto político en defensa de la comunidad latina; para otros, una contradicción insalvable al aceptar luego el escenario más emblemático de la cultura estadounidense.