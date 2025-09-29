Bad Bunny bajo fuego: críticas tras excluir a Estados Unidos de su gira y aceptar el Super Bowl 2026

El anuncio de Bad Bunny como una de las estrellas del Super Bowl 2026 debía ser un triunfo en su carrera, pero terminó convertido en una tormenta mediática. Desde que la NFL confirmó su participación en el espectáculo de medio tiempo, el intérprete puertorriqueño ha recibido una oleada de críticas en redes sociales, impulsadas principalmente por la decisión de no incluir a Estados Unidos en las fechas de su próxima gira mundial. La controversia se encendió tras la revelación de su calendario de conciertos, que abarca América Latina, Europa y Asia, pero deja fuera a uno de sus principales mercados. El artista justificó la exclusión aludiendo a las redadas migratorias del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), lo que despertó tanto aplausos como reproches. Para muchos, la postura fue un gesto político en defensa de la comunidad latina; para otros, una contradicción insalvable al aceptar luego el escenario más emblemático de la cultura estadounidense.

Choque con su propio público

Bad Bunny, acostumbrado a romper récords de taquilla y a llenar estadios en ciudades estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles o Miami, enfrenta ahora un sentimiento de desencanto entre una parte de su base de fanáticos. En redes como X e Instagram se multiplican los comentarios de usuarios que lo acusan de “doble moral” y de priorizar los beneficios económicos por encima de sus declaraciones políticas. El contraste entre excluir a Estados Unidos de su tour y, al mismo tiempo, aceptar cantar en el evento televisivo más visto del país, es el eje de la polémica. “No puedes decir que boicoteas a EE. UU. y luego cobrar millones en el Super Bowl”, escribió un seguidor, mientras que otros lo defendieron asegurando que su presentación en ese escenario podría convertirse en una plataforma para visibilizar la lucha de los inmigrantes.

Estrategia arriesgada