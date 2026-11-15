Balenciaga nombra a Martine Rose como directora creativa

La británica Martine Rose, de familia jamaiquina, fue nombrada receintemente directora de creatividad de Balenciaga, la famosa casa francesa de moda que conoció en la era del diseñador georgiano Demna, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto.

“Es un enorme privilegio ser nombrada directora de creatividad de Balenciaga, una casa con un legado extraordinario y un espíritu creativo audaz que siempre me ha inspirado”, afirma la diseñadora de 45 años, citada en un comunicado del grupo Kering anunciando su nombramiento.

Así se convierte en una de las pocas creadoras negras al frente de una gran casa de lujo, junto a Grace Wales Bonner, también británica y caribeña, nombrada el año pasado para la creación masculina en Hermès.

El grupo francés de lujo Kering anunció este viernes que Rose asumirá como directora creativa de Balenciaga, tras la salida de Pierpaolo Piccioli, quien estuvo en el cargo poco más de 18 meses.

Martine Rose conoce bien la casa fundada en 1917 por Cristóbal Balenciaga, porque entre 2015 y 2018 había sido consultora para las colecciones masculinas de Balenciaga junto a Demna, quien la contrató nada más llegar.

Desde ese puesto desempeñó un importante papel en el giro estético que marcó el éxito de esa época: siluetas amplias y oversize, trajes de corte recto o las llamadas “dad shoes”, zapatillas gruesas de inspiración retro.