Banconal exhibe 15 obras de Gilberto Vallarino, ganador del Concurso Artistas Noveles 2024

Como parte de su compromiso con el desarrollo cultural del país y el impulso al talento emergente, Banco Nacional de Panamá inauguró la exposición “Invitación a un lenguaje sin palabras” del artista Gilberto Vallarino, ganador del primer lugar del XVII Concurso de Pintura de Artistas Noveles 2024.

La muestra, compuesta por 15 obras de autoría original, es el resultado de una residencia artística en la Fundación Almanza, premio otorgado tras su destacada participación en los Concursos de Arte Banconal 2024. Durante este proceso creativo, el artista dio vida a una propuesta pictórica que invita al espectador a conectarse con un lenguaje visual cargado de simbolismo, sensibilidad y reflexión.

“Desde Banconal, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción del arte nacional y la creación de espacios que permitan visibilizar el talento emergente. Esta exposición es una muestra tangible de cómo la inversión en la cultura puede generar oportunidades reales para nuestros jóvenes artistas”, expresó Javier Carrizo Esquivel, gerente general de Banco Nacional de Panamá.

Gilberto Vallarino realizó sus estudios de Diseño Gráfico en la Ulacit de Panamá. Su obra se caracteriza por una exploración pictórica en constante evolución, donde conviven paletas de colores saturados, texturas densas y composiciones que contrastan áreas inacabadas con otras cuidadosamente elaboradas. Esta tensión entre lo espontáneo y lo técnico genera un lenguaje visual propio, en el que el cuerpo humano ocupa un lugar central como medio de expresión emocional y simbólica.

A través de la figura humana, Vallarino canaliza estados internos, emociones y reflexiones personales, construyendo una narrativa íntima que trasciende lo anecdótico. Su enfoque destaca por la búsqueda de contrastes visuales, donde lo intuitivo dialoga con lo racional, dando como resultado imágenes de gran carga estética y emocional. La obtención del primer lugar en el Concurso de Artistas Noveles marca un hito en el inicio de su trayectoria artística y confirma el potencial de su propuesta plástica.

La exposición estará abierta al público de forma gratuita en la Galería de Arte Banconal, ubicada en la planta baja del edificio principal del banco, hasta el próximo 15 de agosto. Posteriormente, será exhibida en la sede de la Fundación Almanza, en la vía Cincuentenario, como parte de su programa de apoyo a las artes visuales en Panamá.

Con esta iniciativa, Banco Nacional de Panamá reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la identidad cultural panameña y el impulso al arte como herramienta de transformación, creatividad e inclusión social.