Batman II: ¿Cuándo se estrena?, ¿Vuelve Robert Pattinson?

El éxito de The Batman —que recaudó más de 772 millones de dólares y conquistó a la crítica y a los fans— permitió que Matt Reeves pudiera ejecutar su plan original: hacer de esta versión del Caballero de la Noche una trilogía completa.

Reeves, recordado por filmes como Cloverfield, anunció oficialmente que ya terminó el guion de The Batman Part II. Lo hizo el pasado 28 de junio a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto junto a su co-guionista, Mattson Tomlin.

En la imagen se ve la portada del guion, ligeramente borrosa, con el icónico escudo de Batman en primer plano. Sentados en un sofá al fondo aparecen Reeves y Tomlin, bajo la leyenda: “Cómplices (Luchadores)”, acompañada de emojis de murciélago.

La noticia llega justo cuando DC se prepara para estrenar la nueva versión de Superman dirigida por James Gunn, co-CEO de DC Studios junto a Peter Safran, y pieza clave para relanzar el nuevo Universo DC (DCU).Sin embargo, no todo son buenas noticias para los fans: la segunda parte de The Batman no verá la luz hasta 2027.

La cinta originalmente estaba planeada para estrenarse en octubre de 2025, pero las huelgas de guionistas (WGA) y actores (SAG-AFTRA) del año pasado obligaron a retrasarla.Ante la molestia de algunos seguidores por la larga espera, James Gunn defendió el proyecto y aseguró que pausas de cinco años entre películas no son nada nuevo.

Recordó, por ejemplo, los siete años que pasaron entre la segunda y la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. Además, pidió paciencia a los fans para que Reeves tenga libertad creativa y tiempo suficiente para desarrollar la historia.

“El público debería dejar de presionar a Matt. Déjenlo trabajar a su ritmo. Si te gusta su forma de contar historias, confía en su proceso”, comentó Gunn, subrayando que la prioridad actual es consolidar el tono del nuevo DCU, que arrancará precisamente con Superman.

Por su parte, Robert Pattinson continuará interpretando a Bruce Wayne en esta nueva saga. En una entrevista para NME, el actor bromeó sobre el largo intervalo entre películas: “Comencé siendo un Batman joven y ahora seré un Batman viejo para la secuela. Ya tengo 38 años, pero sigo saludable y no aparento tanto mi edad biológica”, dijo entre risas.

Aunque la espera será larga, la expectativa por esta segunda parte solo confirma que la visión oscura y realista de Reeves para Gotham sigue capturando la atención del público. Ahora toca esperar para ver qué nuevas sombras y villanos enfrentará el Batman de Pattinson en su próxima aparición en la gran pantalla.