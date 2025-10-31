Billie Eilish critica a millonarios: ‘Si tienen dinero, úsenlo para cosas buenas’

<b>Billie Eilish</b> no solo brilló por su música, sino también por su mensaje. Durante la ceremonia de los <b>Premios a la Innovación del Wall Street Journal Magazine</b>, celebrada en el <b>Museo de Arte Moderno de Nueva York,</b> la artista de 23 años sorprendió al dirigirse directamente a los multimillonarios presentes.<i>'Estamos viviendo un momento muy difícil y oscuro, y la gente necesita ayuda más que nunca. Si tienen dinero, úsenlo para buenas causas'</i>, dijo antes de lanzar una frase que generó murmullos y risas en la sala:<i> 'Si son multimillonarios, ¿por qué lo son? Sin ánimo de ofender, pero sí, regalen su dinero, enanos'</i>.Entre los asistentes se encontraban celebridades como <b>H</b><b>ailey Bieber, Spike Lee, George Lucas y Mark Zuckerberg, quien —según People— fue uno de los pocos que no aplaudió.</b> El fundador de Facebook acompañaba a su esposa, Priscilla Chan, reconocida por su trabajo filantrópico a través de la Iniciativa Chan Zuckerberg.Poco después del discurso, el presentador Stephen Colbert reveló que <b>Eilish había donado 11,5 millones de dólares de su gira Hit Me Hard</b> and Soft a proyectos de justicia climática, equidad alimentaria y sostenibilidad.Con su intervención, la intérprete reafirmó su compromiso con las causas sociales y ambientales, consolidándose como una de las voces más críticas y conscientes de su generación.