Billie Eilish critica a millonarios: ‘Si tienen dinero, úsenlo para cosas buenas’

Billie Eilish no solo brilló por su música, sino también por su mensaje. Durante la ceremonia de los Premios a la Innovación del Wall Street Journal Magazine, celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la artista de 23 años sorprendió al dirigirse directamente a los multimillonarios presentes.

“Estamos viviendo un momento muy difícil y oscuro, y la gente necesita ayuda más que nunca. Si tienen dinero, úsenlo para buenas causas”, dijo antes de lanzar una frase que generó murmullos y risas en la sala: “Si son multimillonarios, ¿por qué lo son? Sin ánimo de ofender, pero sí, regalen su dinero, enanos”.

Entre los asistentes se encontraban celebridades como Hailey Bieber, Spike Lee, George Lucas y Mark Zuckerberg, quien —según People— fue uno de los pocos que no aplaudió. El fundador de Facebook acompañaba a su esposa, Priscilla Chan, reconocida por su trabajo filantrópico a través de la Iniciativa Chan Zuckerberg.

Poco después del discurso, el presentador Stephen Colbert reveló que Eilish había donado 11,5 millones de dólares de su gira Hit Me Hard and Soft a proyectos de justicia climática, equidad alimentaria y sostenibilidad.

Con su intervención, la intérprete reafirmó su compromiso con las causas sociales y ambientales, consolidándose como una de las voces más críticas y conscientes de su generación.