Brasil será la sede del ‘Latin America’s 50 Best Restaurants 2024’

Por segundo año consecutivo, Brasil se prepara para recibir “Latin America’s 50 Best Restaurants 2024”, uno de los eventos más prestigiosos de la gastronomía en la región. El próximo 26 de noviembre, Río de Janeiro se convertirá nuevamente en el epicentro culinario de América Latina, acogiendo a chefs de renombre y figuras clave de la industria en The Roxy.

Además del anuncio de los 50 mejores restaurantes de América Latina, el evento incluirá una serie de galardones que destacan el talento y la hospitalidad. Entre estos premios se encuentran el “Latin America’s Best Female Chef Award”, el “Gin Mare Art of Hospitality Award” y el “American Express One To Watch Award”. Como preludio, el 14 de noviembre se revelará la lista de restaurantes clasificados entre el 51 y el 100.

Otros reconocimientos que se entregarán incluyen el “Beronia Latin America’s Best Sommelier Award”, el “Woodford Reserve Icon Award” y la “Estrella Damm Chefs’ Choice Award”.