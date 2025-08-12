Cardenal Rodríguez Madariaga llama a empresarios a ejercer liderazgo ético y sostenible

Para concluir, Rodríguez Madariaga dejó a los presentes una cita del profeta Isaías (26:12) como oración y compromiso: 'Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas las realizas tú'.La Campaña Arquidiocesana es una iniciativa de la Iglesia católica en Panamá que, desde hace 50 años, recauda fondos para sostener y desarrollar proyectos pastorales, sociales y comunitarios en parroquias, colegios, comedores, centros de formación y obras de caridad. Su objetivo es fortalecer la misión evangelizadora y de servicio de la Arquidiócesis, llegando especialmente a las comunidades más vulnerables, mediante el aporte solidario de fieles, empresas e instituciones.