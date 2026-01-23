Carlos A. Mendoza y la transición al liberalismo

Carlos Antonio Mendoza pertenecía a la tradición liberal que se vinculaba al general José Domingo Espinar y por su intermedio a Bolívar mismo, de quien Espinar fue secretario. Esa tradición, a lo largo del siglo XIX en Panamá, había estado representada por dirigentes políticos como Buenaventura Correoso (1831-1911) y Rafael Aizpuru (1843-1919). De Correoso se ha dicho que era: 'caudillo popular que emergió de los arrabales de la ciudad. Fue un permanente defensor de la pureza del sufragio. En tres oportunidades distintas fue presidente del Estado Soberano de Panamá y su actuación administrativa se destacó por el empeño que colocó en la educación popular'.'Pero, además de su vocación como caudillo popular, se destacó como el estadista más importante de la centurias'.Buenaventura Correoso fue además la figura tutelar de Belisario Porras, a quien mandó a estudiar derecho a Bogotá. Además, Correoso fue maestro durante cierto tiempo. Y como personero municipal le correspondieron las sumarias del Incidente de la Tajada de Sandía, en el año de 1856.Rafael Aizpuru, por su parte, en el tercer cuarto del siglo XIX, junto a Buenaventura Correoso dirigió un intento de revolución en contra del centralismo de la 'Regeneración' de Rafael Núñez, adicionalmente, como concejal, el día 4 de noviembre de 1903: 'Fue uno de los signatarios del Acta de Independencia, había conjugado diversos cargos en el gobierno de Colombia; encargado del Estado Soberano de 1875; Jefe Civil y Militar en Panamá en 1885; varias veces diputado en la Asamblea Legislativa y toda su vida fue un forjador de la patria, valiente y constante'.