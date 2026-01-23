Carlos A. Mendoza y la transición al liberalismo

La muerte de don José Agustín Arango, primer designado del presidente José Domingo De Obaldía Gallegos, el 2 de mayo de 1909 y la del propio presidente De Obaldía, el 1 de marzo de 1910, produjeron el acceso a la presidencia del segundo designado, don Carlos Antonio Mendoza Soto (1856-1916). Carlos A. Mendoza ocupó la presidencia únicamente durante siete meses en 1910, del 1 de marzo al 30 de septiembre, el fin del primer bienio del periodo de De Obaldía Gallegos. Ello significó no solo el acceso del primer liberal a la presidencia de Panamá, sino que llevó el heredero de tez morena “del viejo caudillismo liberal santanero, de Buenaventura Correoso y Rafael Aizpuru”-.

Notoriedad en la política

El hecho tuvo triple importancia política: Llegó a la presidencia de la República por primera vez, un liberal de pura cepa y así se puso término al dominio de los conservadores con respecto al cargo de responsabilidad suprema en la República. Llegó a la presidencia un liberal santanero de los “de afuera”, es decir, no pertenecía a la elite de personajes que vivían en el Panamá “de adentro” (Catedral y sus alrededores), quienes conformaban el grupo social, económico y étnico dominante de la época. Él no estaba íntimamente asociado a esa gente “de adentro” sino a la gente del arrabal de Santa Ana, de donde él provenía. Llegó a la presidencia de la República alguien que no era blanco, sino negro, con lo cual se amplió sociológicamente el acceso a este importante cargo y se intensificó la identidad, como ciudadano panameño, del grupo étnico negro.

Tradición liberal

Carlos Antonio Mendoza pertenecía a la tradición liberal que se vinculaba al general José Domingo Espinar y por su intermedio a Bolívar mismo, de quien Espinar fue secretario. Esa tradición, a lo largo del siglo XIX en Panamá, había estado representada por dirigentes políticos como Buenaventura Correoso (1831-1911) y Rafael Aizpuru (1843-1919). De Correoso se ha dicho que era: “caudillo popular que emergió de los arrabales de la ciudad. Fue un permanente defensor de la pureza del sufragio. En tres oportunidades distintas fue presidente del Estado Soberano de Panamá y su actuación administrativa se destacó por el empeño que colocó en la educación popular”. “Pero, además de su vocación como caudillo popular, se destacó como el estadista más importante de la centurias”. Buenaventura Correoso fue además la figura tutelar de Belisario Porras, a quien mandó a estudiar derecho a Bogotá. Además, Correoso fue maestro durante cierto tiempo. Y como personero municipal le correspondieron las sumarias del Incidente de la Tajada de Sandía, en el año de 1856. Rafael Aizpuru, por su parte, en el tercer cuarto del siglo XIX, junto a Buenaventura Correoso dirigió un intento de revolución en contra del centralismo de la “Regeneración” de Rafael Núñez, adicionalmente, como concejal, el día 4 de noviembre de 1903: “Fue uno de los signatarios del Acta de Independencia, había conjugado diversos cargos en el gobierno de Colombia; encargado del Estado Soberano de 1875; Jefe Civil y Militar en Panamá en 1885; varias veces diputado en la Asamblea Legislativa y toda su vida fue un forjador de la patria, valiente y constante”.

Desde el arrabal