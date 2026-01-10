Carlos Fitzgerald: ‘Extrajimos por primera vez ADN antiguo del Gran Coclé’

Álvaro Brizuela: En el área de La Pintada, en un sector conocido como El Baco, próximo al cerro Orarí. El punto donde se encontró el área de enterramiento es una pequeña terraza rodeada por un paisaje que tiene una topografía bastante accidentada; es la convergencia de dos elevaciones de distinto tamaño. Para mí, este lugar es un 'paisaje ritualizado'. En términos antropológicos, un paisaje ritualizado es un área natural a la que un grupo humano confiere un significado religioso y espiritual, y donde se realizan ciertos ritos de paso. Es un entorno que se identificó, eligió y preparó para actividades espirituales. Este sitio se halló como parte de las actividades de prospección arqueológica en un estudio de impacto ambiental para Minera Panamá. En la segunda etapa, que corresponde a la mitigación de los impactos, se llevó a cabo una serie de campañas de excavación que nos permitieron explorar con mayor detenimiento el lugar para dar con el hallazgo. Como parte del proceso de documentación, iniciamos la excavación en un área bastante modesta, de cuatro metros por cuatro. Durante la remoción de sedimentos, apareció entre los materiales arqueológicos una vasija polícroma, completa, de la tradición Conte, lo que es poco usual. En niveles inferiores obtuvimos otras cerámicas. Este hallazgo nos hizo pensar de inmediato que estábamos ante un contexto funerario. Lo confirmamos meses después con el hallazgo de grupos de artefactos y de enterramientos primarios, o restos humanos.