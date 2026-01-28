Carmen Aristegui y Juan Gabriel Vásquez advierten del impacto de la IA en la desinformación

Los posibles mecanismos de manipulación fortalecidos por la inteligencia artificial (IA) y el papel de las redes sociales en el escenario de la posverdad fueron algunos de los temas discutidos en el panel “Ocuparse de lo público”, en el que participaron tanto la periodista mexicana Carmen Aristegui como el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, y que fue moderado por la periodista Rita Vásquez.

Vásquez centró su intervención en el panel - que fue llevado a cabo ayer en el marco del Festival de Ideas de la CAF - en lo difícil que es contar los hechos tal cual sucedieron ya que estos son puestos inmediatamente en duda. El escritor citó como ejemplos el asalto al Capitolio estadounidense el pasado 6 de enero de 2021 o el reciente asesinato de la ciudadana Renee Good en Minnesota en medio de un operativo contra la inmigración irregular.

Además, el también columnista de la edición América del diario El País advirtió de la alianza de los populismos, mayoritariamente de extrema derecha, con los dueños de las redes sociales quienes coinciden, a su juicio, en un propósito: un ambiente sin reglas para operar como creen conveniente.

La periodista mexicana Carmen Aristegui expuso por su parte que los periodistas y los escritores así como aquellos que usan las palabras como herramienta son fundamentales ya que ejercen su trabajo con responsabilidad. Esto en un contexto en el que predominan los estímulos “nunca antes vistos en la historia reciente” que buscan capturar la atención de forma constante.

“Los periodistas en este tiempo deben reivindicar lo que significa ser periodista: verificar, contrastar, emplear las normas éticas antes de publicar”, reflexionó.