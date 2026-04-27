Carolina Freire ‘El voluntariado hace mejores ciudadanos’

Gracias a usted por esta oportunidad para conversar sobre un tema que me apasiona mucho. Yo he sido voluntaria desde muy joven, tanto a nivel individual como en los diferentes países donde tuve la oportunidad de vivir, educarme y trabajar, realizando todo tipo de voluntariado.Cuando estudié mi maestría en políticas públicas, me di cuenta de que existía una especialización dentro de la formación en manejo de oenegés. Dentro de esa especialización, ofrecían cursos y programas sobre gestión de voluntariado. Descubrí a través de esa esfera académica que algo que yo practicaba a nivel individual tenía el potencial de generar un impacto no solo personal, sino también sistémico en las organizaciones sociales y en la sociedad. Aprendí que había mecanismos y herramientas para organizarlo de manera que tuviera el mayor impacto posible.Con esa formación, decidí iniciar en Panamá una organización llamada Fundación Voluntarios de Panamá, justamente para fortalecer el ecosistema del voluntariado en el país. Queríamos que algo que ya existía fuera más efectivo y que resultara más sencillo para las personas insertarse a hacer el bien.