Celebrando a la pollera congo en Portobelo

Una explosión cultural

La tradición, a flor de piel

Irma Pinilla lleva desde hace muchos años celebrando el Festival de la Pollera Congo y ella es la directora y la reina Congo de la agrupación “Rasgos de mi raza negra”, creado en 2016 después de haber participado inicialmente en la “Agrupación de Congo Doña Eneida”, que estaba al mando de la gestora cultural colonense Eneida Joly.

Pinilla recuerda sus vivencias como ‘maravillosas’ ya que esta es una festividad que reconoce el traje de la pollera congo.

“Cada vez que estoy en el festival siento que corre la sangre por mis venas costeñas. Esa sensación es increíble, cuando tú te pones tu pollera, te engalanas y escuchas ese ritmo de tambores, eso es algo maravilloso. Esto además me transporta a mis antepasados, porque mi abuela fue reina Congo y mi abuelo fue Pajarito (hijo de la reina Congo), y eso es algo que ya está entre mis venas”, expresó emocionada.

“Antes no se reconocía a la pollera congo, que es una tradición de los colonenses y es una cultura que no podemos dejar morir porque entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a la niñez y a las nuevas generaciones que vienen en camino? Ellos son nuestro relevo generacional y tenemos que transmitirles nuestra cultura y nuestras tradiciones”, comentó.

Por eso, cuando Pinilla ve a los niños practicar sus tradiciones, se le llena el espíritu de orgullo. “Yo me siento orgullosa cuando veo a mis hijos y a mis nietas bailar congo, además de tocar el tambor, y esto tenemos que enseñárselo a nuestros hijos también para que no muera. Por esto yo también le pido al Ministerio de Cultura que apoye más a los grupos que participan en los festivales, porque hoy no contamos con casi ningún apoyo. Si, por ejemplo, tenemos que ir a un festival que se encuentra en una provincia o en otro país –como el Desfile de la Hispanidad de Nueva York, Estados Unidos–, no recibimos un aporte para poder llegar. En definitiva, si no tenemos cultura, no tenemos país”, agregó.

Por otro lado, Pinilla manifestó la importancia de la cultura y el deporte como herramientas para que la juventud se aleje de la delincuencia y no caiga en riesgo social.