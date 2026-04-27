Chiriquí celebra 110 años de su ferrocarril y rescata su legado histórico

El grupo Amigos Pro Rescate del Ferrocarril Nacional de Chiriquí (FNC) celebró recientemente el 110 aniversario de la inauguración de esta obra que marcó un antes y un después en el desarrollo económico y social de la provincia. La actividad —realizada el pasado 22 de abril en los terrenos de la Feria de David— contó con el respaldo del Patronato de la Feria Internacional de David y la asociación Culturama.

El evento, que incluyó en su apertura la participación del Centro de Proyecciones Folclóricas Atenai Batista con una coreografía alusiva a la cultura local, tuvo como eje central un conversatorio sobre la trascendencia del ferrocarril en distintos ámbitos de la vida chiricana, como la economía, la sociedad y la cultura.

El panel sobre la dimensión del Ferrocarril de Chiriquí fue moderado por la directora de la Biblioteca de Boquete, Priscilla Gómez, y contó con la participación de los historiadores Milagros Sánchez Pinzón y Daniel Samudio, así como de Diógenes Moreno, extrabajador ferroviario. Todos coincidieron en subrayar el rol del ferrocarril en mitigar el aislamiento de la región y su impacto en el fortalecimiento de la industria agrícola y turística de la provincia. Según una nota de prensa, la actividad reunió a unas 200 personas.

El conversatorio se complementó con una exposición fotográfica itinerante, integrada por imágenes históricas que documentan el papel del FNC en el desarrollo de la provincia.

Aunque el evento centró su mirada en el pasado, también abordó el futuro de la movilidad en Chiriquí. En ese sentido, se analizó el potencial ferroviario de la región con la intervención de Felipe Benicio Rodríguez, del Centro de Competitividad de la Región Occidental (CECOM-RO), quien expuso sobre el proyecto del tren Panamá-David.