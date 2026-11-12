Café, cultivos hidropónicos y abono orgánico: innovación a cielo abierto en Coclé

¿Cuánto trabajo y cuánta ciencia hay detrás de una taza de buen café? Mucho de ambos, como se puede palpar en los sistemas y dinámicas que aplican en La Vieja Molienda, una finca agroturística convertida en un laboratorio de innovación a cielo abierto instalado entre el verdor de la comunidad de Las Marías, en Penonomé, provincia de Coclé. Allí se produce café robusta, hortalizas hidropónicas, tilapia y abono orgánico con una idea que el Dr. Armando Espino, CEO de Agrosostenible S.A., propietarios y administradores de la finca, repite como un lema: “Hacer más y mejor con menos”. La idea siempre fue convertir la finca en un laboratorio vivo para experimentar diferentes formas de cultivar y desarrollar cultivos amigables con el ambiente y de alta calidad, indica Espino. Pero cuando la sequía prolongada por El Niño golpeó el sector agropecuario panameño en 2023, la crisis y la necesidad de replantear la forma de cultivar, terminaron de abrir la puerta a la oportunidad. Este proceso de cambio e implementación tomó impulso en 2024, cuando Agrosostenible fue seleccionada como ganadora en la convocatoria de innovación empresarial de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), tras proponer el abordaje de desafíos desde la ecoinnovación: aprovechar los residuos del beneficio del café y usar el agua de la finca de forma eficiente frente a la variabilidad climática.

Agua justa para cada planta

Para usar la cantidad de agua precisa en cada arbusto o cafeto, el equipo de Agrosostenible se apoyó en la ingeniería. Hicieron un levantamiento topográfico detallado de la finca y contaron las aproximadamente 6,700 plantas de café robusta distribuidas en unas tres hectáreas. Con los datos en mano, diseñaron e instalaron un sistema de riego por goteo con emisores autocompensados, unidades de filtrado, válvulas reguladoras y capacidad de fertirriego, técnica que consiste en aplicar fertilizantes disueltos directamente en el agua usada para el riego. El resultado es un sistema distribuido por el cafetal que entrega a cada planta la cantidad de agua y nutrientes que necesita según su etapa de desarrollo y la pendiente del terreno. “Eso nos permite suministrar agua en abundancia cuando las plantas lo requieran y hacer fertirriego según sus necesidades para poder tener un grano de robusta bien nutrido”, detalla Espino.

Notas de cacao

El café de la finca integra un segundo componente científico. Eugenio Méndez, encargado del manejo agronómico de la finca, explica que han incorporado una práctica tan sencilla como ingeniosa: sembrar cacao junto al café. “Cuando el café robusta está en floración, si logramos que las plantas de cacao estén floreadas, la polinización cruzada realizada por las abejas aporta al café connotaciones frutales y achocolatadas muy parecidas a las del cacao”, explica Méndez. El cacao cumple, además, una segunda función: atrae plagas que de otro modo afectarían al cafeto, por lo que actúa como una barrera biológica que reduce la necesidad de agroquímicos sintéticos. El resultado es el producto insignia de la finca, café 100% robusta, comercializado bajo la marca Café Pintao’ y expuesto recientemente en la vitrina internacional que supuso el World of Coffee 2026 realizado en Panamá.

Del residuo al fertilizante

El segundo desafío planteado por el proyecto de Agrosostenible convirtió un problema en un producto. La pulpa y la cascarilla que quedan tras procesar el café, antes desechos, se recolectan y se compostan junto con los efluentes orgánicos de la producción de tilapia de la finca. En el proceso se añaden microorganismos y bacterias benéficas que aceleran la descomposición. “Estos microorganismos nos ayudan a la descomposición de la materia sin causar malos olores ni contaminación, y mantenemos algunas cepas vivas que se activan al momento de que el productor lo vaya a usar”, señala Méndez. Las cepas permanecen latentes dentro del empaque y se reactivan al aplicarse en el suelo, lo que mejora su estructura biológica y su fertilidad. El biofertilizante se comercializa como Aborgánico.

Hortalizas sin suelo y tilapias

La diversificación es otra de las claves del proyecto aplicado en La Vieja Molienda. Bajo la marca Aquafarm, la finca produce lechuga, albahaca, cebollín, culantro y perejil en un módulo hidropónico con la técnica de película de nutrientes (NFT, por sus siglas en inglés). En este sistema, el agua cargada de nutrientes circula de forma continua por canales inclinados, sin necesidad de suelo. Cada día, el equipo vigila la conductividad eléctrica, el pH y la temperatura de la solución nutritiva. El sistema produce hortalizas frescas e inocuas, libres de contaminantes del suelo, y usa mucha menos agua que el cultivo tradicional en tierra, destaca Espino. En tanto, la línea acuícola de la finca se enfoca en la cría intensiva de tilapia en instalaciones con Licencia Sanitaria de Funcionamiento y Certificación de Planta de Acuicultura de Agua Dulce, ambas otorgadas por la Agencia Panameña de Alimentos. Este pescado, además de ser comercializado, llega a los comedores de las escuelas de Río Indio, añade Espino.

Huella de carbono medida

Otro detalle que distingue a Agrosostenible es que su compromiso climático está medido. La empresa calculó su huella de carbono con la metodología del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol), bajo un enfoque de control operativo. El cálculo incluyó las emisiones directas, como la combustión en fuentes móviles y fijas, el transporte interno, las labores agrícolas y la gestión de residuos y efluentes. También incluyó las indirectas, derivadas del consumo de electricidad de la red y sus pérdidas de transmisión. La huella total fue de 55.54 toneladas de CO₂ equivalente. Tras una verificación, el programa 100% Carbon Neutral certificó como carbono neutral toda la operación de la finca, incluyendo la producción de café, las hortalizas, el abono, la tilapia y el componente de agroturismo. “Somos una marca panameña 100% carbono neutro”, afirma Espino.

Escuela al aire libre

La Vieja Molienda mantiene abiertas sus puertas. Como finca demostrativa y “escuela” de campo, recibe a estudiantes, técnicos agrícolas, cooperativas y fundaciones que quieren ver de cerca cómo funciona la agricultura circular aplicada en los sembradíos. Y para que el conocimiento generado llegue aún más lejos, el desarrollo de este proyecto incluyó la publicación de cinco guías técnicas que abarcan las buenas prácticas en el cultivo de café robusta, la elaboración de abono orgánico con residuos del café, los cultivos protegidos en sistema hidropónico NFT, la producción intensiva de tilapia y la creación de fincas agroturísticas. Agrosostenible también comparte parte del trabajo que realizan en La Vieja Molienda a través de la cuenta @cafepintao Instagram.

Triple impacto de la ciencia e innovación