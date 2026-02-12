De Mazinger a las ciencias marino costeras

Mazinger Z, ánime de ciencia ficción estrenado en 1972, destacaba por sus robots gigantes y emocionantes batallas, pero lo que a una niña de ocho años le impresionaba era la relevancia que la serie otorgaba a los científicos y cómo sus descubrimientos y conocimientos eran capaces de revolucionar y salvar el mundo.

“¡Wao! Eso quiero ser...”, decía cada vez que los investigadores aparecían en los laboratorios con sus batas inmaculadas, explicando el potencial de sus inventos tecnológicos.

Parece una anécdota más de infancia, pero fue el momento que inspiró y marcó a Kathia Broce, hoy investigadora científica panameña con 22 años de trayectoria y una línea de investigación consolidada en el estudio de ambientes marinos y costeros.

Broce es doctora en Nuevas Tendencias en Biotecnología y Ciencia de los Alimentos por la Universidad de Burgos, España, y trabaja como investigadora y docente en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Los proyectos científicos que realiza son como parte del equipo del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH) de la UTP.

Su incursión en el mundo de la ciencia fue a través de la química, carrera que estudió en la Universidad de Panamá y que fue “la llave que me permitió cumplir el sueño de ponerme una bata de laboratorio para ayudar a salvar el mundo”.

La investigadora también describe la química como “la base de todo”, una característica que le ha permitido involucrarse con múltiples proyectos y campos de estudios, entre ellos los ecosistemas marinos.

Ese vínculo con las ciencias marino costeras empezó mientras trabajaba en el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat AIP). Fue convocada para participar en un proyecto regional para estudiar la contaminación por hidrocarburos, plaguicidas y metales pesados en las costas del Pacífico con el objetivo de homologar metodologías analíticas y de monitoreo entre los países participantes.Desde entonces, no se ha apartado de esa línea de investigación tanto en el Indicasat AIP, como en posteriores trabajos en la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y ahora en el CIHH de la UTP.

“Establecimiento de una red de observación en el Caribe para la acidificación de los océanos y su impacto en el florecimiento de algas nocivas utilizando técnicas nucleares e isotópicas”, “Estudio usando trazadores del transporte de sedimentos en una cuenca del Canal de Panamá” y “Determinación del nivel de salinidad y calidad de agua en fuentes de agua para consumo humano”, figuran en la lista de proyectos en los que la Dra. Broce ha trabajado.

Hace unas semanas fueron presentados los resultados de uno de sus proyectos de investigación más recientes, en el que se logró desarrollar un diagnóstico de las zonas costeras del país para el reporte de indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 - Vida Submarina.

El equipo de investigación realizó muestreos periódicos de agua y sedimentos en tres zonas marino-costeras del país: Playa La Marinera (Los Santos), Punta Galeta (Colón) y Punta Bruja (Panamá). Las muestras fueron sometidas a análisis fisicoquímicos para determinar parámetros como pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, nitritos, nitratos, fósforo total, presencia de metales y no metales, entre otros.

La Dra. Broce detalla los resultados obtenidos: se identificó 233 especies de microalgas en los tres sitios estudiados de las cuales 48 son potencialmente dañinas para los ecosistemas y la salud humana; en Playa La Marinera se constató que la presencia de metales pesados o elementos trazas son principalmente de origen litogénico (que se origina en la tierra o en la roca). Sin embargo, las concentraciones de cobre, níquel y zinc, a pesar de ser de origen natural, superan los umbrales ecológicos y eventualmente podrían causar problema a la biota.

Por otra parte, la calidad del agua mostró marcada variación estacional, con disminución de oxígeno disuelto y pH durante la temporada lluviosa, siendo Punta Galeta el sitio más vulnerable. Además, se observaron condiciones de acidificación oceánica moderada en Punta Bruja, lo que podría afectar a organismos calcificadores. Estos hallazgos aportan datos clave para el reporte del ODS 14 y la gestión sostenible de los ecosistemas marinos del país.

Este proyecto fue desarrollado a través de fondos de fomento de I+D de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y mediante la gestión del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP) de la UTP.

De esta investigación se desprende también el documental Panamá hacia un futuro azul, el cual recoge los resultados de la investigación y detalles del trabajo de campo de los científicos. El documental será postulado próximamente para ser seleccionado y exhibido en festivales de cine, antes de ser difundido a través de plataformas gratuitas.

La Dra. Broce también es integrante del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de la Senacyt y una de las gestoras, junto a la Dra. Gisselle Guerra, del Laboratorio Marino Costero de la UTP, inaugurado en 2025 con la meta de fortalecer la investigación marino costera y de calidad de las aguas marinas en Panamá.