Derrames cerebrales: médico panameño revoluciona tratamiento con ‘Comaneci’

El dispositivo Comaneci fue diseñado originalmente solo para asistir en el tratamiento de aneurismas de cuello ancho. No obstante, la visión clínica integrada del equipo intervencionista, con la participación del Dr. De Obaldía, permitió identificar un nuevo propósito salvavidas al aplicarlo al vasoespasmo cerebral tardío (VCT).El VCT, que ocurre hasta en el 70% de los pacientes con HSA aneurismática, sigue siendo una de las principales causas de discapacidad y mortalidad por impedir el flujo de oxígeno al cerebro. Cuando el tratamiento médico resulta insuficiente, se requiere una intervención endovascular.'La idea surgió al reconocer que el dispositivo Comaneci ofrece una estructura expandible y controlable que permite mantener el flujo sanguíneo. Estas características resultan ideales para dilatar vasos con espasmo sin la agresividad de un balón tradicional, que ha sido la norma durante muchos años', explica el Dr. De Obaldía.El estudio, publicado como experiencia preliminar, utilizó un enfoque de 'apertura mecánica híbrida' donde el dispositivo se introduce a través de un micro catéter hasta las zonas más lejanas del cerebro. A diferencia del balón, que ocluye la arteria, el Comaneci se expande suavemente mientras los médicos inyectan medicamentos vasodilatadores.Para el especialista chiricano, la clave fue el rigor del protocolo. 'El principal desafío fue técnico y conceptual: adaptar un dispositivo pensado para ‘sostener’ un aneurisma, a la tarea de dilatar segmentos arteriales largos y frágiles. Esto exigió definir cómo dosificar la fuerza para evitar la sobre expansión y establecer un protocolo de dilatación de distal a proximal'.Los pacientes se seleccionaron rigurosamente, incluyendo solo a aquellos con vasoespasmo sintomático confirmado que era refractario a la terapia médica óptima (incluyendo nimodipino y milrinona directo a la arteria afectada a nivel cerebral), lo que subraya la gravedad de los casos tratados.