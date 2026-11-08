Eduardo Ortega-Barría: ‘Queremos convertir a Panamá en un canal digital’

Con la vista puesta en la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial así como el desarrollo de la ciencia en el país, el titular de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) Eduardo Ortega-Barría desveló a La Estrella de Panamá que su entidad forma parte de un esfuerzo a nivel de país para convertir a Panamá no solo a ese famoso ‘hub’ logístico por el que es conocido, sino que también lo sea cuando se habla del trasiego de datos que hoy en día hace posible el funcionamiento de la Inteligencia Artificial (IA), la cual puede repercutir en sectores como la educación y la agricultura. Por otro lado, Ortega-Barría señaló que para lograr ese y otros objetivos ambiciosos hace falta un aumento aún más pronunciado de la financiación de la ciencia así como una preparación más robusta del capital humano para un contexto cada vez más cambiante. ¿En qué punto se encuentra Panamá tras la reciente aprobación de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y cómo se está implementando? El mundo está viviendo una transformación tecnológica sin precedentes que amenaza con cambiar todo lo que hacemos cotidianamente, desde el ámbito individual y familiar hasta el social, a escala global. Panamá tiene que establecer las condiciones adecuadas para sacar el máximo provecho de este proceso tecnológico. Esa es la razón por la cual el presidente de la República, José Raúl Mulino, en febrero de este año, promulgó un decreto ejecutivo que declara las tecnologías críticas y emergentes como estratégicas y prioritarias para el país. A través de ese decreto se creó una Comisión Nacional en la Presidencia de la República, cuya secretaría técnica está a cargo de la SENACYT, y se estableció la primera subcomisión, dedicada a una tecnología que consideramos fundamental para Panamá: la inteligencia artificial. Esta instancia incluye al regulador y a representantes de los sectores público, privado y académico. La subcomisión de inteligencia artificial está presidida por la SENACYT. Como resultado de ese trabajo, en julio lanzamos la estrategia nacional de inteligencia artificial y, simultáneamente, la estrategia de microelectrónica y semiconductores. Ambas se complementan. Una representa el hardware, es decir, los semiconductores y los chips; mientras que la otra corresponde al software que permite utilizar esa tecnología para impulsar la transformación de la que estamos hablando. La inteligencia artificial es transformadora, transversal y de uso general. Influenciará prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana del ser humano, por lo que consideramos fundamental prepararnos para aprovecharla. Panamá fue el primer país de América Latina en lanzar una estrategia de este tipo. Sin embargo, creemos que nuestra propuesta tiene particularidades que la hacen interesante y única. Se fundamenta en la innovación, la atracción de inversiones y la flexibilidad. Queremos que sea una estrategia adaptable, capaz de aprovechar las ventajas que el país ha desarrollado a lo largo de los años. Una de ellas es nuestra posición geoestratégica, que ha permitido el aterrizaje de siete cables submarinos de fibra óptica y nos convierte en uno de los países más conectados del continente. Esto es fundamental para nuestros objetivos. Otro aspecto importante es la dolarización de la economía panameña y el hecho de que somos un país favorable para los negocios, con una vocación logística y comercial que nos ofrece ventajas frente a otras naciones de la región. La estrategia también se fundamenta en desarrollar algo parecido a lo que hemos conseguido con el Canal de Panamá. Sin embargo, en lugar de trasladar mercancías de un océano a otro, lo que proponemos es convertir a Panamá en un canal digital. Queremos que el país sea un hub de innovación y un lugar desde el cual podamos procesar datos y generar información que facilite que otros países de la región aprovechen nuestras capacidades. De esta manera, la inteligencia artificial puede ayudarnos a mejorar la productividad y la competitividad nacional.

¿Qué sectores del país deberían beneficiarse prioritariamente de la inteligencia artificial y cómo puede la SENACYT impulsar su adopción? La estrategia tiene seis pilares. Uno de ellos es la infraestructura, que resulta fundamental porque necesitamos capacidad de cómputo. La inteligencia artificial se basa en grandes cantidades de información y datos que deben procesarse para tomar decisiones. Por eso, contar con esa capacidad tecnológica es indispensable. El siguiente pilar es el capital humano. Panamá todavía no cuenta con el talento que necesita. De hecho, graduamos menos profesionales en carreras STEM que otros países de la región y que las naciones de la OCDE. Si analizamos la participación por género, también encontramos que graduamos menos mujeres en estas carreras que otros países. Los datos, la seguridad, la gobernanza y la ética también son aspectos fundamentales de la estrategia.

En cuanto a los sectores económicos estratégicos, hemos identificado algunas áreas en las que Panamá ya es líder, pero que necesitan transformarse. La logística, por ejemplo, debe avanzar hacia una logística inteligente, basada en la inteligencia artificial y mucho más eficiente. La banca y el comercio también son importantes para nosotros. Debemos digitalizar las actividades logísticas que hemos desarrollado durante muchos años y que nos han convertido en el hub logístico regional más importante de las Américas. La educación y la salud también son prioritarias. En materia educativa, tenemos que trabajar a lo largo de todo el proceso de formación, desde la escuela primaria hasta las carreras vocacionales, técnicas y profesionales, sin dejar de lado la investigación. En el sector salud, considero que la inteligencia artificial ya ofrece grandes ventajas. Podemos aprovecharla en áreas como la telemedicina, que permite ampliar la equidad en la atención médica y mejorar la eficiencia de la atención primaria.

También podemos utilizarla para desarrollar diagnósticos tempranos. Existen especialidades médicas en las que las imágenes y los datos permiten realizar análisis más predictivos. La radiología, por ejemplo, y los diagnósticos relacionados con el cáncer de mama son áreas en las que esta tecnología puede tener un impacto importante. Creo que las posibilidades de la inteligencia artificial en la salud todavía no se han dimensionado completamente. Para aprovecharlas necesitamos que los sistemas sean interoperables y que dispongamos de información accesible, actualizada, robusta y abierta. Los sistemas del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social deben poder interactuar, de manera que las personas también tengan acceso a información que les pertenece. El sector agropecuario es otro ámbito fundamental. Necesitamos tecnificar el agro e impulsar la agricultura de precisión mediante herramientas como los drones y las imágenes satelitales, que permiten mejorar la precisión en el riego e identificar áreas afectadas por distintos tipos de patógenos. Esto facilitaría aplicar controles más específicos para proteger los cultivos.

En general, la inteligencia artificial puede ayudarnos, mediante herramientas, algoritmos y datos, a mejorar la productividad. Este es uno de los grandes retos de América Latina, donde la productividad ha permanecido estancada durante décadas o incluso ha disminuido. Consideramos que tenemos una oportunidad única para impulsar la productividad, no solo en Panamá, sino en toda la región. Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Google proyecta que la inteligencia artificial podría tener un impacto de entre el 2 % y el 4 % en el producto interno bruto de Panamá, lo que representaría hasta 2.000 millones de dólares anuales. El potencial transformador desde el punto de vista económico es inmenso. Sin embargo, para conseguir ese impacto debemos adoptar esta tecnología de manera eficiente. De lo contrario, no veremos los resultados que esperamos.

¿Cuáles son las principales brechas que enfrenta Panamá para aprovechar al máximo la inteligencia artificial, particularmente en materia educativa, de género y de infraestructura? En el ámbito educativo es importante trabajar tanto con los docentes como con los estudiantes. Debemos atender a los educadores que ya están formados y también a quienes se encuentran en proceso de formación en las universidades.

Asimismo, necesitamos fortalecer nuestra capacidad computacional y analítica, así como los conocimientos matemáticos. En la última prueba PISA (la del 2022) obtuvimos una brecha de más de 100 puntos en matemáticas frente a los países de la OCDE. Esta evaluación nos permite conocer dónde estamos. Sin embargo, la meta no debe ser simplemente mejorar una puntuación, sino transformar realmente la educación panameña. Desde edades tempranas tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento computacional y la formación matemática y estadística, para que los estudiantes comprendan los procesos mediante los cuales funciona la inteligencia artificial.

La formación de los estudiantes y de los docentes desde las primeras etapas educativas es fundamental. A nivel universitario también debemos impulsar una mayor diversidad de carreras que nos permitan aprovechar esta transformación tecnológica. Necesitamos científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial y profesionales formados en ciberseguridad, electrónica y microelectrónica, entre otras disciplinas.

Esta transformación debe llegar a todos los ciudadanos. El gran reto es evitar que la inteligencia artificial genere mayores niveles de inequidad y desigualdad en un país que ya enfrenta importantes brechas sociales. No podemos dejar a nadie fuera de este proceso.

Además del capital humano, necesitamos infraestructura. Actualmente, Panamá no cuenta con suficientes unidades de procesamiento gráfico (GPU) ni con capacidad computacional de alto desempeño. Somos un país rico en datos, pero esa información no siempre se transforma en conocimiento integrado, de calidad y abierto. Tenemos una tendencia a trabajar en silos y, mientras no consigamos que la información sea interoperable y accesible de manera eficiente, no podremos aprovechar plenamente esta tecnología. Debemos recordar que la inteligencia artificial requiere capacidad computacional y datos, y ambos elementos necesitan energía. En este sentido, también es fundamental modernizar nuestra matriz energética. Afortunadamente, Panamá cuenta con una matriz en la que aproximadamente el 70 % de la energía es renovable. Esto nos convierte en un candidato para desarrollar inteligencia artificial verde.

Sin embargo, gran parte de esa energía proviene de fuentes hidroeléctricas y, ante la amenaza del fenómeno de El Niño, podemos enfrentar riesgos en el suministro. Por eso debemos fortalecer las energías renovables, incrementar la generación a partir de recursos naturales y diversificar nuestra matriz. Tenemos energía eólica, paneles solares e hidroeléctricas, y debemos aprovechar esas fuentes para garantizar el acceso a la energía que requiere la infraestructura de cómputo de alto desempeño.

También existe una controversia importante en torno a la instalación de centros de datos. Considero que el uso de la energía y el agua debe priorizar, en primer lugar, al ser humano y las necesidades del Canal de Panamá, una de nuestras herramientas más importantes para el desarrollo. No obstante, también debemos atraer centros de datos que nos permitan evitar que nuestra información estratégica permanezca fuera del país y que dependamos de otros Estados para acceder a esos servicios. Necesitamos desarrollar cierta capacidad de cómputo de alto desempeño en Panamá, siempre priorizando las necesidades humanas en el acceso al agua y la energía.

Perfil de Eduardo Ortega-Barría Eduardo Ortega-Barría Perfil profesional y trayectoria científica Formación médica Graduado de Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Posteriormente, se especializó en Pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y en Enfermedades Infecciosas Pediátricas en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Investigación posdoctoral y reconocimiento Entre 1987 y 1993 realizó estudios posdoctorales en Medicina Tropical y Parasitología en Tufts University School of Medicine / New England Medical Center, en Boston, Estados Unidos. En 1990 recibió el premio Maxwell Finland al Investigador Joven del Año de la Massachusetts Infectious Diseases Society. Trayectoria académica Fue científico asociado del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (2000-2007) y profesor adjunto de George Washington University (2001-2013). Experiencia en la industria farmacéutica Entre 2006 y 2020 fue vicepresidente y director de Asuntos Médicos e Investigación y Desarrollo Clínico de Vacunas para América Latina y el Caribe de GlaxoSmithKline (GSK), donde lideró el desarrollo de vacunas contra rotavirus, neumococo, virus del papiloma humano, meningococo y herpes zóster, entre otras. Producción científica Es autor de más de 100 artículos científicos y 38 capítulos de libros especializados. Asimismo, es coinventor de dos patentes y dos solicitudes provisionales de patentes en parasitología en Estados Unidos. COVID-19 e investigación nacional Entre 2018 y 2021 formó parte del Sistema Nacional de Investigación de Panamá. Durante la pandemia de COVID-19 integró el Comité Asesor de COVID-19 en Panamá y actualmente asesora la estrategia nacional de vacunación contra esta enfermedad. Reconocimiento honorífico En 2022 recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Católica Santa María La Antigua por su labor durante la pandemia. Fuente: SENACYT | Infografía elaborada con inteligencia artificial (IA).

¿También se vela por el uso ético de la IA? En ese sentido, contamos con la Ley 81 de Protección de Datos Personales, que debe constituir una base importante para la gobernanza y el manejo de la información. Necesitamos garantizar un uso ético de los datos y establecer una gobernanza robusta. Nuestra apuesta es lo que denominamos gobernanza adaptativa. Esta propuesta consiste en evitar imponer restricciones rígidas a una tecnología que evoluciona rápidamente, prácticamente cada pocos meses. Si pretendemos regular todos los aspectos de la inteligencia artificial mediante una legislación inflexible, podemos terminar condenando al país a perder competitividad y a no aprovechar todo el potencial de esta herramienta.

Siempre debemos tener presente que el ser humano tiene que estar en el centro de esta transformación. No se trata de reemplazar a las personas mediante la inteligencia artificial. Uno de los mecanismos para desarrollar esta gobernanza son los llamados sandboxes, que son espacios de prueba controlados en los que participan el regulador, los desarrolladores y los sectores público y privado. En esos entornos se experimenta con determinadas propuestas de regulación durante un periodo establecido. Esto permite evaluar sus fortalezas, debilidades y riesgos. Una vez que se demuestra que funcionan, se puede avanzar en el proceso de regular distintos aspectos de la inteligencia artificial. No necesitamos una sola ley que regule absolutamente todos los usos de esta tecnología. Ya existen legislaciones que contemplan aspectos relacionados con la inteligencia artificial y habrá diferentes normas para atender sus distintas aplicaciones.

No se trata de crear una ley de 200 o 300 artículos que pretenda regular cada aspecto de la inteligencia artificial. Precisamente, los sandboxes nos permiten experimentar, identificar qué funciona y evaluar los riesgos. Esas pruebas nos van dando las pautas sobre los aspectos que debemos regular y la gobernanza que necesitamos establecer. Por eso consideramos que la gobernanza adaptativa es el mejor camino para Panamá.

¿Es suficiente la inversión que Panamá realiza actualmente en ciencia, tecnología e innovación? ¿Qué áreas deberían recibir mayor financiamiento?

No, no es suficiente. Panamá es uno de los países que menos invierte en investigación y desarrollo. Si analizamos la evolución del producto interno bruto, observamos que el país ha experimentado un crecimiento extraordinario y se encuentra entre las economías que más han crecido en términos de este indicador.

Sin embargo, la inversión en investigación y desarrollo no ha aumentado en la misma proporción. Esto limita nuestra capacidad para aprovechar al máximo la revolución tecnológica que está experimentando el mundo y dificulta que podamos impulsar el desarrollo al que aspiramos. Además, el comportamiento del financiamiento es impredecible. En ocasiones aumenta y en otras disminuye, sin que exista un patrón claro que permita anticipar cuánto se invertirá en los próximos años.

Considero que esto es fundamental para preparar al país para el futuro. El desarrollo de Panamá se alcanzará, en buena medida, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por un lado están las fuerzas del mercado y el sector económico; por otro, el sector científico. La articulación entre ambos es lo que finalmente permitirá impulsar el desarrollo nacional. Si me preguntan en qué áreas deberíamos concentrarnos, considero que la diversificación de la matriz económica es primordial. Tenemos que continuar impulsando las estrategias de microelectrónica y semiconductores. Creo que estamos cerca de atraer algunas empresas que están explorando la posibilidad de establecerse en Panamá y esto podría concretarse en los próximos meses.

También debemos avanzar en inteligencia artificial, bioeconomía y dispositivos médicos. Otro aspecto fundamental es fortalecer el capital humano. Todo comienza por el talento. El talento atrae inversiones y permite diseñar la infraestructura que necesitamos. Por eso, el desarrollo de infraestructura también es prioritario. No podemos olvidar los sectores en los que ya hemos tenido buenos resultados. Debemos fortalecerlos y mejorarlos.

Considero que también tenemos que impulsar el sector agropecuario para alcanzar algún nivel de autonomía o soberanía alimentaria. Actualmente no producimos la totalidad de los alimentos que necesitamos. Es importante importar aquellos productos que no podemos cultivar o producir, pero también debemos desarrollar la capacidad de garantizar una parte importante de los alimentos que consume la población. La educación es otro aspecto crítico. Si no contamos con un sistema educativo sólido, no lograremos la transformación que necesita el país.

También apostaría por la bioeconomía. Tenemos el talento humano, la biodiversidad y la infraestructura, y estamos desarrollando una estrategia. Considero que es una de las áreas en las que más debemos invertir para impulsar el desarrollo nacional. En cuanto a la inversión actual en ciencia, Panamá destina el 0.16 % de su producto interno bruto. Costa Rica invierte el 0.34 %; Colombia, el 0.3 %; Brasil, el 1 %; mientras que los países de la OCDE, a los que aspiramos acercarnos, destinan el 2.7 %. Hay países como Corea e Israel que invierten más del 4 % de su producto interno bruto.