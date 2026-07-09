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Ciencia

Escarabajos: ‘pasaporte’ hacia la ciencia internacional

Manuel Barria es oriundo de Chilibre y es becario de maestría de la Senacyt.
Manuel Barria es oriundo de Chilibre y es becario de maestría de la Senacyt.
Análisis de la colección de escarabajos del Canadian Museum of Nature.
Análisis de la colección de escarabajos del Canadian Museum of Nature.
Equipo de colaboradores del museo canadiense.
Equipo de colaboradores del museo canadiense.
Por
Helkin Guevara
  • 10/07/2026 00:00
Un joven científico panameño que decidió especializarse en uno de los grupos de insectos más desatendidos del país, hoy es invitado por varios de los museos de historia natural más importantes del mundo, donde contribuye a identificar especies que amplían el conocimiento de la biodiversidad de Panamá y del continente

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La dedicación del joven biólogo panameño Manuel Barria al estudio de los escarabajos ha abierto las puertas de prestigiosos centros de investigación en el extranjero.

Barria acaba de regresar de una visita científica en el Canadian Museum of Nature, en Quebec, Canadá, en donde ayudó a identificar cientos de especímenes de la colección del museo, incluyendo 10 nuevas especies para la ciencia. Y una de ellas es de Panamá.

Esta no es la primera colección de escarabajos que Barria estudia fuera de Panamá. En 2024 ganó una beca para realizar una pasantía en el Museum of Comparative Zoology de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, para estudiar la colección de escarabajos del género Phyllophaga, recolectados en Panamá, que allí resguardan.

En aquella ocasión identificó 13 especies de Phyllophaga, incluyendo dos especies que son nuevos registros para Panamá; es decir, que antes se desconocía su presencia en el país.

Además, Barria tiene planeadas nuevas visitas científicas para 2026 y 2027.

Dentro de poco, en agosto, se trasladará a la Universidad de Nebraska-Lincoln en Estados Unidos para estudiar una de las mayores colecciones de material panameño que hay en el extranjero, gracias a la Beca para la investigación taxonómica en colecciones de escarabajos otorgada por The Coleopterist Society, organización internacional dedicada al estudio, taxonomía, ecología y biología de los escarabajos a nivel mundial.

Posteriormente, en septiembre, estudiará la colección de escarabajos del emblemático American Museum of Natural History en Nueva York, también en Estados Unidos, por medio de la Beca de Estudio de Colecciones concedida por la Richard Gilder Graduate School.

Y el próximo año, Barria planea regresar al Canadian Museum of Nature para continuar con la revisión de especímenes de otros países del continente.

Estas invitaciones para visitas o estancias científicas se han concretado gracias a que Barria se ha especializado en la investigación de escarabajos, específicamente de la superfamilia Scarabaeoidea, una de las más amplias de estos insectos, labor por la que fue reconocido internacionalmente en 2023 al ser ingresado al Scarab Workers World Directory, distinción otorgada a los mejores especialistas del mundo en el estudio de escarabajos. Barria es el primer científico panameño en ser añadido al directorio digital.

Barria, de 29 años y oriundo de Chilibre, formó parte del Programa de Nuevos Investigadores de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y actualmente estudia una maestría en entomología como becario de la Senacyt.

Más resultados

La reciente investigación de Barria en Canadá se realizó del 1 al 14 de junio de 2026 en el marco de la beca Stewart y Jarmila Peck que ofrece el museo para científicos visitantes especialistas en escarabajos.

Durante las dos semanas de trabajo, Barria revisó e identifico aproximadamente 650 especímenes pertenecientes a 35 especies de escarabajos del género Phyllophaga de la colección del museo que fueron recolectados en Panamá tiempo atrás, así como otros cientos de especímenes de Centro y Sudamérica.

Según una carta de confirmación emitida por el Canadian Museum of Nature, Barria logró identificar cientos de especímenes que habían permanecido sin clasificar durante décadas y descubrió al menos 10 nuevas especies de múltiples países de Centro y Sudamérica que serán descritas próximamente en la literatura científica en colaboración con el Dr. Andrew Smith, reconocido taxónomo experto en la superfamilia Scarabaeoidea y miembro del staff del museo.

Entre los hallazgos destaca una especie de Panamá, específicamente del oeste de Chiriquí, la cual cuenta con una morfología inusual: posee solo nueve segmentos antenales, a diferencia de los diez que caracterizan a la mayoría de las especies en la región. Además, el biólogo identificó el que podría ser el registro de la especie de Phyllophaga más grande reportada para el país.

Estos descubrimientos relacionados con Panamá serán descritos más adelante en una publicación científica y también serán incorporados en la monografía que el investigador prepara para 2027 como parte de su tesis de maestría.

“Fue una visita muy fructífera. Además de revisar el material de Panamá, pude estudiar ejemplares de otros países y avanzar en colaboraciones científicas que continuarán durante los próximos meses”, destaca Barria.

Una década de trabajo

Con casi 10 años de experiencia, 17 artículos científicos publicados y un libro (Monographic Revision of The Jewel Scarabs Genus Chrysina from Panama, Colombia, and Ecuador), Barria se ha convertido en el único especialista de su tipo en Panamá dedicado exclusivamente a la clasificación, biología, bioacústica y ecología de la superfamilia Scarabaeoidea. Aunque inicialmente quería ser paleontólogo o estudiar reptiles, la falta de especialistas en escarabajos en el país y la orientación por parte de expertos internacionales, lo motivó a llenar ese vacío científico.

Para Barria, los escarabajos no son solo insectos, son bioindicadores que revelan información clave del entorno, como la salud de nuestros bosques o los efectos de la degradación ambiental, además de impulsar investigaciones en áreas tan diversas como la agricultura, la física de materiales y la biomecánica, entre otras.

El estudio de los escarabajos y de los insectos en general, prosigue el investigador, impacta múltiples áreas de diversas formas, gracias a las propiedades únicas de estas especies.

Si quieres dedicar tu vida a descubrir cosas nuevas y a dejar un legado, ahí están los insectos”, asegura el biólogo, quien invita a las nuevas generaciones a no temer a los grupos poco estudiados, porque por muy amplios o complicados que puedan resultar al principio, allí es donde abundan las oportunidades de realizar descubrimientos científicos.

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