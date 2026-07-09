Escarabajos: ‘pasaporte’ hacia la ciencia internacional

Con casi 10 años de experiencia, 17 artículos científicos publicados y un libro (Monographic Revision of The Jewel Scarabs Genus <i>Chrysina</i> from Panama, Colombia, and Ecuador), Barria se ha convertido en el único especialista de su tipo en Panamá dedicado exclusivamente a la clasificación, biología, bioacústica y ecología de la superfamilia Scarabaeoidea. Aunque inicialmente quería ser paleontólogo o estudiar reptiles, la falta de especialistas en escarabajos en el país y la orientación por parte de expertos internacionales, lo motivó a llenar ese vacío científico.Para Barria, los escarabajos no son solo insectos, son bioindicadores que revelan información clave del entorno, como la salud de nuestros bosques o los efectos de la degradación ambiental, además de impulsar investigaciones en áreas tan diversas como la agricultura, la física de materiales y la biomecánica, entre otras.El estudio de los escarabajos y de los insectos en general, prosigue el investigador, impacta múltiples áreas de diversas formas, gracias a las propiedades únicas de estas especies.'<i>Si quieres dedicar tu vida a descubrir cosas nuevas y a dejar un legado, ahí están los insectos</i>', asegura el biólogo, quien invita a las nuevas generaciones a no temer a los grupos poco estudiados, porque por muy amplios o complicados que puedan resultar al principio, allí es donde abundan las oportunidades de realizar descubrimientos científicos.