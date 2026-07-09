Escarabajos: ‘pasaporte’ hacia la ciencia internacional

La dedicación del joven biólogo panameño Manuel Barria al estudio de los escarabajos ha abierto las puertas de prestigiosos centros de investigación en el extranjero.

Barria acaba de regresar de una visita científica en el Canadian Museum of Nature, en Quebec, Canadá, en donde ayudó a identificar cientos de especímenes de la colección del museo, incluyendo 10 nuevas especies para la ciencia. Y una de ellas es de Panamá.

Esta no es la primera colección de escarabajos que Barria estudia fuera de Panamá. En 2024 ganó una beca para realizar una pasantía en el Museum of Comparative Zoology de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, para estudiar la colección de escarabajos del género Phyllophaga, recolectados en Panamá, que allí resguardan.

En aquella ocasión identificó 13 especies de Phyllophaga, incluyendo dos especies que son nuevos registros para Panamá; es decir, que antes se desconocía su presencia en el país.

Además, Barria tiene planeadas nuevas visitas científicas para 2026 y 2027.

Dentro de poco, en agosto, se trasladará a la Universidad de Nebraska-Lincoln en Estados Unidos para estudiar una de las mayores colecciones de material panameño que hay en el extranjero, gracias a la Beca para la investigación taxonómica en colecciones de escarabajos otorgada por The Coleopterist Society, organización internacional dedicada al estudio, taxonomía, ecología y biología de los escarabajos a nivel mundial.

Posteriormente, en septiembre, estudiará la colección de escarabajos del emblemático American Museum of Natural History en Nueva York, también en Estados Unidos, por medio de la Beca de Estudio de Colecciones concedida por la Richard Gilder Graduate School.

Y el próximo año, Barria planea regresar al Canadian Museum of Nature para continuar con la revisión de especímenes de otros países del continente.

Estas invitaciones para visitas o estancias científicas se han concretado gracias a que Barria se ha especializado en la investigación de escarabajos, específicamente de la superfamilia Scarabaeoidea, una de las más amplias de estos insectos, labor por la que fue reconocido internacionalmente en 2023 al ser ingresado al Scarab Workers World Directory, distinción otorgada a los mejores especialistas del mundo en el estudio de escarabajos. Barria es el primer científico panameño en ser añadido al directorio digital.

Barria, de 29 años y oriundo de Chilibre, formó parte del Programa de Nuevos Investigadores de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y actualmente estudia una maestría en entomología como becario de la Senacyt.