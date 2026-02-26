Innovación para transformar la alimentación

Milagros Vaña, oriunda de la Veraguas, es especialista en Seguridad Alimentaria y Nutricional, y docente e investigadora en la Universidad Especializada de las Américas (Udelas). Es madre de un niño de cuatro años y mentora de jóvenes científicas.'No había contemplado una carrera como investigadora. Convertirme en una científica ha sido un proceso gratificante que me ha brindado oportunidades y poder desarrollar alternativas alimentarias para ayudar a la población', comenta.Crecer en el campo, rodeada de cultivos y observando a su padre trabajar con el ganado, despertó en ella el interés por la producción de alimentos. Desde muy pequeña disfrutaba los documentales —influenciada por su bisabuelo, originario de la República Checa— quien repetía que ver documentales 'abre la mente'. A través de la pantalla se enamoró de África, la cuna de la humanidad, y le preguntaba a su madre: ¿Por qué había tanta hambre en África y nadie hacía nada? En 2013 se graduó como licenciada en la sede de la Udelas en Santiago de Veraguas. Posteriormente obtuvo dos maestrías en Francia gracias al programa de becas de excelencia SFERE de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Las cursó en la Université de Montpellier y en el Institut de Recherche pour le Développement (IRD): una en Seguridad de los Alimentos y otra en Nutrición Internacional para Países en vías de Desarrollo. Durante su estancia académica en el sur de Francia, recibió la oportunidad de realizar una práctica profesional en África. 'Me parecía un sueño, no lo creía'. Visitó países como Níger, Nigeria, Senegal, y Chad, entre otros, donde quedó impactada por la pobreza en las zonas rurales. 'Es desgarrador y se siente impotencia al no poder ayudar a la gente', recuerda. A su regreso, la Udelas la incorporó como docente y en 2021 incursionó en el mundo científico.