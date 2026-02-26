Innovación para transformar la alimentación

Milagros Vaña, oriunda de la Veraguas, es especialista en Seguridad Alimentaria y Nutricional, y docente e investigadora en la Universidad Especializada de las Américas (Udelas). Es madre de un niño de cuatro años y mentora de jóvenes científicas. “No había contemplado una carrera como investigadora. Convertirme en una científica ha sido un proceso gratificante que me ha brindado oportunidades y poder desarrollar alternativas alimentarias para ayudar a la población”, comenta. Crecer en el campo, rodeada de cultivos y observando a su padre trabajar con el ganado, despertó en ella el interés por la producción de alimentos. Desde muy pequeña disfrutaba los documentales —influenciada por su bisabuelo, originario de la República Checa— quien repetía que ver documentales “abre la mente”. A través de la pantalla se enamoró de África, la cuna de la humanidad, y le preguntaba a su madre: ¿Por qué había tanta hambre en África y nadie hacía nada? En 2013 se graduó como licenciada en la sede de la Udelas en Santiago de Veraguas. Posteriormente obtuvo dos maestrías en Francia gracias al programa de becas de excelencia SFERE de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Las cursó en la Université de Montpellier y en el Institut de Recherche pour le Développement (IRD): una en Seguridad de los Alimentos y otra en Nutrición Internacional para Países en vías de Desarrollo. Durante su estancia académica en el sur de Francia, recibió la oportunidad de realizar una práctica profesional en África. “Me parecía un sueño, no lo creía”. Visitó países como Níger, Nigeria, Senegal, y Chad, entre otros, donde quedó impactada por la pobreza en las zonas rurales. “Es desgarrador y se siente impotencia al no poder ayudar a la gente”, recuerda. A su regreso, la Udelas la incorporó como docente y en 2021 incursionó en el mundo científico.

CTI para mejora cultivos

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostiene que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. Las tecnologías de punta para la producción de alimentos —sistemas de agricultura en ambiente controlado, producción con neblina y otros— permiten obtener productos seguros, nutritivos e inocuos, ya que se pueden caracterizar y validar todas sus propiedades nutricionales y estudiar su durabilidad. En esa línea, la Mgtr. Vaña lidera 17 proyectos de investigación financiados por la Senacyt y por otras instituciones nacionales e internacionales. Uno de los más destacado es el laboratorio de agricultura vertical desarrollado con el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (Fontagro). Colombia, Costa Rica y Argentina están participando, pero Panamá lidera este proyecto. También tienen otros proyectos con IDRC Canadá y otras instituciones. Para los estudiantes del laboratorio de agricultura vertical, este laboratorio es como otra aula para experimentar y aprender cómo se manejan los racks de producción, los parámetros, luminosidad y pH. Están usando lechuga, pero más adelante planean trabajar con otros productos con mayor contenido nutricional. La primera producción fue de más 350 lechugas y donada a la Fundación Rescate de Alimentos en Panamá. La científica explica que, a futuro, una parte de la producción podría abastecer la cafetería de la universidad para que los estudiantes tengan una mayor variedad alimentaria. “La lechuga en el laboratorio de hidroponía mantiene calidad por 30 días y no se daña en la refrigeradora. Unas fresas conservan sus características durante un periodo similar, duran 30 días y cuando se comienzan a descomponer, presentan una variación en el aroma y no tienen moho. La docente explica que estas tecnologías ayudan a preservar los productos, sin usar químicos y se evitan plagas. “No se trata de que todos vamos a producir en ambiente vertical y que la agricultura en campo no sirve. Son algunas alternativas que se puedan adaptar a medios donde no hay campo abierto, o donde los suelos ya no dan más porque están demasiado deteriorados. Las tecnologías son un paliativo para producir alimentos mientras se regeneran los suelos”.

Proyectos de innovación