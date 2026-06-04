ISA: la asociación internacional que aporta ciencia sobre edulcorantes en Latinoamérica

La Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA, por sus siglas en inglés), organización internacional con sede en Bruselas y dedicada a la difusión de información científica sobre edulcorantes bajos y sin calorías, busca fortalecer el intercambio de información regulatoria y científica en América Latina.

Fundada hace más de cuarenta años, la asociación reúne a productores, fabricantes y empresas vinculadas con el desarrollo y uso de estos ingredientes en alimentos y bebidas, además de colaborar con especialistas, investigadores y organismos regulatorios internacionales.

Durante su reunión anual realizada en Ciudad de México, representantes de ISA señalaron que uno de sus objetivos es contribuir a una conversación basada en evidencia científica sobre la seguridad, regulación y uso de los edulcorantes bajos y sin calorías.

“La conversación avanza muy rápido y a veces sin el contexto adecuado, lo que puede generar confusión entre los consumidores”, declaró a EFE el director general de ISA, Laurent Oger.

De acuerdo con la asociación, ISA trabaja en el seguimiento de evaluaciones regulatorias, el intercambio de información científica y la difusión de investigaciones relacionadas con estos ingredientes y los productos que los contienen.

En ese marco, la organización también cuenta con un panel científico asesor integrado por expertos e investigadores en áreas como nutrición, toxicología, salud pública, comportamiento alimentario y enfermedades metabólicas.

Función de ISA

La asociación radicada en la capital belga agrupa a compañías y organizaciones internacionales vinculadas con la producción y uso de edulcorantes bajos y sin calorías, así como fabricantes de alimentos y bebidas.

ISA indicó que su labor incluye facilitar el intercambio de información científica entre autoridades, especialistas en salud, reguladores y actores de la industria alimentaria, así como promover información actualizada sobre investigaciones y evaluaciones de seguridad.

Por su parte, Laura Miranda, representante de ISA para América Latina, señaló que la región atraviesa una etapa de cambios en hábitos de consumo y desarrollo de nuevas formulaciones dentro de la industria alimentaria.

“América Latina está respondiendo a las demandas del consumidor y ha hecho un gran esfuerzo en innovación y reformulación para reducir el contenido de azúcares y calorías”, explicó. Miranda añadió que los consumidores buscan cada vez más alternativas que mantengan sabor y equilibrio dentro de sus hábitos de alimentación.

Ciencia, estudios y tendencias en la industria

Ante este panorama, los representantes de ISA señalaron que los edulcorantes bajos y sin calorías forman parte de los ingredientes que han sido ampliamente evaluados por organismos regulatorios internacionales en materia de seguridad alimentaria, como la JECFA, la FDA en EE.UU., la EFSA en Europa e incluso COFEPRIS en el caso de México.

La asociación destacó también investigaciones recientes sobre el papel de estos ingredientes en estrategias de reformulación y reducción de azúcar en alimentos y bebidas.

Entre ellas mencionaron el proyecto europeo SWEET, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, un ensayo clínico desarrollado en más de trescientos adultos con sobrepeso u obesidad, cuyos resultados observaron efectos favorables en el mantenimiento de pérdida de peso y sin evidencia de impactos adversos relevantes en indicadores metabólicos.

ISA señaló que la innovación y reformulación en la industria alimentaria continuará evolucionando en respuesta a cambios en las preferencias de los consumidores y a tendencias relacionadas con reducción de azúcar y calorías.