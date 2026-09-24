La UTP y la Senacyt impulsan la inteligencia artificial y la innovación en Azuero y Chiriquí

Dos centros regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) se convirtieron en puntos de encuentro para la ciencia, la tecnología y la innovación.

Del 15 al 17 de septiembre, el Centro Regional de Azuero celebró el XII Congreso de Ingeniería en Azuero y del 16 al 18, el Centro Regional de Chiriquí realizó el V Congreso Internacional de Ciencias y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible (CITDES 2026), que reunió a especialistas de Panamá, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Uruguay, México y Costa Rica.

El congreso de Azuero se realizó con el lema “Ingeniería e Inteligencia Artificial en Acción: Diseñando el futuro” y reunió a investigadores, docentes, estudiantes y especialistas de Panamá y de otros países. La subdirección de Investigación, Postgrado y Extensión del centro regional organiza este encuentro cada dos años.

Esta edición se estructuró en seis ejes: Ingeniería civil y edificaciones sostenibles; energía, electrificación e ingeniería eléctrica; ingeniería mecánica, diseño y manufactura; Industria 4.0, logística e ingeniería industrial; tecnologías digitales, sistemas computacionales e inteligencia artificial; ciencia, innovación y tecnología aplicada al desarrollo sostenible.

“Hoy más que nunca, necesitamos espacios que nos permitan compartir conocimientos, conocer nuevas ideas, generar vínculos y acercar a nuestros estudiantes a los avances científicos y tecnológicos que están transformando nuestra sociedad”, afirmó el Dr. Edwin Collado, investigador del Centro Regional de Azuero y presidente del congreso.

La Dra. Lilia Muñoz, vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión de la UTP, en representación de la rectora, Dra. Ángela Laguna Caicedo, señaló que “la tecnología debe estar al servicio de la humanidad y del desarrollo sostenible” y que el congreso constituye “una oportunidad privilegiada para avanzar en esa dirección”. El director del centro regional, Ismael Batista, destacó el aporte del encuentro a la docencia y la investigación de la sede.

La política pública también tuvo su espacio. En la jornada inaugural, la Ing. Elvira De León, de la Oficina de Tecnologías Críticas y Emergentes de la Senacyt, presentó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá. En la misma jornada, Alejandro Carbonell, de la Ciudad del Saber, analizó el ecosistema de innovación de Panamá y los cambios que trae la IA.

La clausura estuvo a cargo de dos conferencistas: el Dr. Iván Villalón, del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara (México), quien presentó “Inteligencia Artificial: el poder de crear futuro”. La Ing. Yazmín Mirones, de Liberty Latin América, dictó la conferencia “Diseñando adentro de la caja”.

El programa también incluyó talleres, una feria de ciencia y empresas, un foro de innovación y actividades de cultura y deporte.