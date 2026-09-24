La UTP y la Senacyt impulsan la inteligencia artificial y la innovación en Azuero y Chiriquí

Dos centros regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) se convirtieron en puntos de encuentro para la ciencia, la tecnología y la innovación.
Del 15 al 17 de septiembre, el Centro Regional de Azuero celebró el XII Congreso de Ingeniería en Azuero y del 16 al 18, el Centro Regional de Chiriquí realizó el V Congreso Internacional de Ciencias y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible (CITDES 2026), que reunió a especialistas de Panamá, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Uruguay, México y Costa Rica.
El congreso de Azuero se realizó con el lema “Ingeniería e Inteligencia Artificial en Acción: Diseñando el futuro” y reunió a investigadores, docentes, estudiantes y especialistas de Panamá y de otros países. La subdirección de Investigación, Postgrado y Extensión del centro regional organiza este encuentro cada dos años.
Esta edición se estructuró en seis ejes: Ingeniería civil y edificaciones sostenibles; energía, electrificación e ingeniería eléctrica; ingeniería mecánica, diseño y manufactura; Industria 4.0, logística e ingeniería industrial; tecnologías digitales, sistemas computacionales e inteligencia artificial; ciencia, innovación y tecnología aplicada al desarrollo sostenible.
“Hoy más que nunca, necesitamos espacios que nos permitan compartir conocimientos, conocer nuevas ideas, generar vínculos y acercar a nuestros estudiantes a los avances científicos y tecnológicos que están transformando nuestra sociedad”, afirmó el Dr. Edwin Collado, investigador del Centro Regional de Azuero y presidente del congreso.
La Dra. Lilia Muñoz, vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión de la UTP, en representación de la rectora, Dra. Ángela Laguna Caicedo, señaló que “la tecnología debe estar al servicio de la humanidad y del desarrollo sostenible” y que el congreso constituye “una oportunidad privilegiada para avanzar en esa dirección”. El director del centro regional, Ismael Batista, destacó el aporte del encuentro a la docencia y la investigación de la sede.
La política pública también tuvo su espacio. En la jornada inaugural, la Ing. Elvira De León, de la Oficina de Tecnologías Críticas y Emergentes de la Senacyt, presentó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá. En la misma jornada, Alejandro Carbonell, de la Ciudad del Saber, analizó el ecosistema de innovación de Panamá y los cambios que trae la IA.
La clausura estuvo a cargo de dos conferencistas: el Dr. Iván Villalón, del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara (México), quien presentó “Inteligencia Artificial: el poder de crear futuro”. La Ing. Yazmín Mirones, de Liberty Latin América, dictó la conferencia “Diseñando adentro de la caja”.
El programa también incluyó talleres, una feria de ciencia y empresas, un foro de innovación y actividades de cultura y deporte.
En Chiriquí, el CITDES 2026 reunió a estudiantes, docentes, investigadores, emprendedores y representantes de empresas en torno a Logística y puertos inteligentes; movilidad sostenible; hardware y semiconductores; transformación e innovación; sistemas inteligentes; e innovación educativa.
Las conferencias magistrales trataron de ingeniería, transformación digital, infraestructura, logística y emprendimiento. Los foros abordaron cuatro temas de interés para el país y la región: semiconductores, logística, café y enseñanza del inglés.
En la Exposición de Artículos Científicos, investigadores de Panamá presentaron sus trabajos en formato de póster. Los artículos pasaron por un proceso de evaluación y verificación de originalidad antes de su selección.
Por primera vez, el congreso incluyó dos espacios de presentación de proyectos ante jurados: el Transfer Pitch Lab y el Pitch Tank UTP. En ellos, los participantes expusieron proyectos de innovación, ideas de negocio y soluciones tecnológicas. Además de retroalimentación, recibieron opciones de mentoría, incubación y transferencia de conocimiento.
El programa incluyó también una degustación de café de especialidad con productores de Boquete, Volcán y Renacimiento, además de talleres y giras a sectores de producción de la región
Ambos congresos contaron con el respaldo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). En Azuero, el apoyo fue a través de la fue Dirección de Desarrollo de Capacidades Científicas y Tecnológicas, y en Chiriquí, de la Dirección de Innovación Empresarial. También contaron con el apoyo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP).
El sector empresarial, la industria agrícola, la tecnología geoespacial y la topografía, así como instituciones clave también se sumaron a los esfuerzos de la academia.
Actividades de este tipo en centros regionales contribuyen a actualizar a los estudiantes con los conocimientos de vanguardia. Ambos encuentros mostraron que la inteligencia artificial, la innovación y la investigación son herramientas que pueden impulsar el desarrollo sostenible de Azuero, Chiriquí y todo el país.
Quedó una pregunta al aire: ¿cómo poner la ingeniería, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes al servicio del desarrollo sostenible del país?
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...