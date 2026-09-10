Niñas y jóvenes convierten problemas en soluciones tecnológicas

Identificar un problema y preguntarse cómo podría ser resuelto puede ser el primer paso de una futura científica, emprendedora o líder tecnológica. Y a partir de esa idea inicial se desarrolla Technovation Girls, una iniciativa internacional que brinda a niñas y jóvenes de 8 a 18 años herramientas y conocimientos tecnológicos para generar soluciones a problemas reales de sus comunidades, mientras fortalecen habilidades de colaboración, resolución de problemas, liderazgo y trabajo en equipo.

En Panamá, esa apuesta comienza a mostrar resultados. Siete equipos de niñas y jóvenes del país alcanzaron la ronda semifinal de Technovation Girls 2026, en una evaluación internacional en la que había participantes de más de 60 países.

El logro fue celebrado recientemente durante el evento de cierre de la edición 2026, que reunió a las niñas y jóvenes participantes, familiares, mentoras y aliados del programa.

Los equipos panameños semifinalistas fueron Cherries in Pairs, en la categoría Beginner; Lovelace’s Legacy y Techno Sparks, en Junior; y FinKoi, Moonchilds, SyncBear y TechnoCycle, en Senior.

A este resultado se sumó otro reconocimiento: Cherries in Pairs recibió una mención honorífica global en la categoría Beginner, destacándose entre los proyectos participantes a nivel internacional.

Los resultados son parte de una temporada que involucró a 270 niñas y jóvenes, acompañadas por 50 mentoras voluntarias. Durante varios meses, las participantes aprendieron a identificar necesidades de su entorno, formular problemas y desarrollar propuestas tecnológicas para abordarlos.

Los proyectos presentados durante esta edición reflejan la diversidad de situaciones que las jóvenes observan a su alrededor, entre ellos la salud mental, el bienestar y la seguridad, el medio ambiente y la sostenibilidad, la educación y el acceso a oportunidades STEAM, la participación ciudadana y la inclusión social.

“Tenemos chicas que están abordando la brecha de género con temas como el empoderamiento en carreras científicas y tecnológicas, pero también el acoso callejero; y tenemos otras que se enfocan en el medio ambiente con temas como el reciclaje o los residuos”, detalla Nicole Lasso, coordinadora de la Red Nacional de Rincones Clubhouse de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y líder del Capítulo de Panamá de Technovation Girls.

Lasso también destaca que el proceso del programa requiere del acompañamiento de toda una comunidad: “Es un esfuerzo compartido, el Estado, las universidades, estudiantes y por supuesto las familias que acompañan a sus niñas a que participen de estos proyectos que son extracurriculares pero que son clave para que nuestras chicas vayan desenredando los nudos que viven en la adolescencia y puedan vislumbrarse como profesionales en carreras científicas y tecnológicas”.