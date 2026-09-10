Niñas y jóvenes convierten problemas en soluciones tecnológicas

Identificar un problema y preguntarse cómo podría ser resuelto puede ser el primer paso de una futura científica, emprendedora o líder tecnológica. Y a partir de esa idea inicial se desarrolla Technovation Girls, una iniciativa internacional que brinda a niñas y jóvenes de 8 a 18 años herramientas y conocimientos tecnológicos para generar soluciones a problemas reales de sus comunidades, mientras fortalecen habilidades de colaboración, resolución de problemas, liderazgo y trabajo en equipo.
En Panamá, esa apuesta comienza a mostrar resultados. Siete equipos de niñas y jóvenes del país alcanzaron la ronda semifinal de Technovation Girls 2026, en una evaluación internacional en la que había participantes de más de 60 países.
El logro fue celebrado recientemente durante el evento de cierre de la edición 2026, que reunió a las niñas y jóvenes participantes, familiares, mentoras y aliados del programa.
Los equipos panameños semifinalistas fueron Cherries in Pairs, en la categoría Beginner; Lovelace’s Legacy y Techno Sparks, en Junior; y FinKoi, Moonchilds, SyncBear y TechnoCycle, en Senior.
A este resultado se sumó otro reconocimiento: Cherries in Pairs recibió una mención honorífica global en la categoría Beginner, destacándose entre los proyectos participantes a nivel internacional.
Los resultados son parte de una temporada que involucró a 270 niñas y jóvenes, acompañadas por 50 mentoras voluntarias. Durante varios meses, las participantes aprendieron a identificar necesidades de su entorno, formular problemas y desarrollar propuestas tecnológicas para abordarlos.
Los proyectos presentados durante esta edición reflejan la diversidad de situaciones que las jóvenes observan a su alrededor, entre ellos la salud mental, el bienestar y la seguridad, el medio ambiente y la sostenibilidad, la educación y el acceso a oportunidades STEAM, la participación ciudadana y la inclusión social.
“Tenemos chicas que están abordando la brecha de género con temas como el empoderamiento en carreras científicas y tecnológicas, pero también el acoso callejero; y tenemos otras que se enfocan en el medio ambiente con temas como el reciclaje o los residuos”, detalla Nicole Lasso, coordinadora de la Red Nacional de Rincones Clubhouse de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y líder del Capítulo de Panamá de Technovation Girls.
Lasso también destaca que el proceso del programa requiere del acompañamiento de toda una comunidad: “Es un esfuerzo compartido, el Estado, las universidades, estudiantes y por supuesto las familias que acompañan a sus niñas a que participen de estos proyectos que son extracurriculares pero que son clave para que nuestras chicas vayan desenredando los nudos que viven en la adolescencia y puedan vislumbrarse como profesionales en carreras científicas y tecnológicas”.
Para Samantha Matos, participante de Technovation Girls y estudiante embajadora del programa, la experiencia tuvo un efecto que va más allá de aprender a utilizar herramientas tecnológicas, ya que le permitió descubrir que también era capaz de crear con ellas.
“Durante toda mi participación aprendí un montón de cosas, pero sobre todo me ayudó a ganar confianza en mí misma”, contó.
Matos participó anteriormente con el equipo The Worker Bees, que llegó hasta la final global de Technovation Girls en 2025. Después de esa experiencia decidió continuar vinculada al programa desde otra perspectiva: como estudiante embajadora, motivando a otras niñas a participar.
Su compromiso incluso llegó a su propia escuela, donde creó un club en el que se formaron dos equipos de niñas que participaron en la edición 2026. Ambos llegaron hasta las semifinales.
Y a la participación de Matos en el programa le falta una nueva etapa. Matos fue invitada a asistir en octubre próximo a la Cumbre Global de Technovation Girls en India, donde podrá encontrarse con representantes de otros países y conocer sus proyectos.
“Voy a poder conversar y conectar con ellos y traer aquí a Panamá todos esos conocimientos para seguir mejorando el programa y llegando a más chicas”, señaló.
Su testimonio refleja uno de los efectos multiplicadores que busca generar Technovation Girls: que las participantes no solamente desarrollen un proyecto durante una temporada, sino que se conviertan en referentes capaces de motivar a otras jóvenes a acercarse a la tecnología.
La edición 2026 contó con una red de sedes aliadas que permitió acercar el programa a más niñas y jóvenes de diferentes puntos del país. Participaron la Red de Rincones Clubhouse, con sedes en El Valle, La Chorrera, Mentes Brillantes, Panamá American Center, Sandbox y Explora, así como de la Junta Comunal de Juan Díaz, la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) y centros educativos como Thomas Jefferson School y Christian Academy.
A esta red se sumó la modalidad virtual, que permitió ampliar la participación a equipos de distintas provincias.
Otro aliado del programa fue Women in Tech Panamá, cuyas profesionales participaron como evaluadoras voluntarias de los proyectos y aportaron sus conocimientos y recomendaciones a las participantes.
Para Wanda Pinzón, de Women in Tech Panamá, este acompañamiento es parte de un proceso que debe continuar creciendo.
El reto, añadió, es conseguir que más niñas conozcan las posibilidades que ofrece el mundo tecnológico y comprendan que una carrera en este campo también es una opción para ellas: “Tenemos que ir a todas las escuelas, tenemos que promover muchísimo más la participación de niñas y mujeres a todo nivel en Panamá”.
El proceso de inscripción de la edición 2027 de Technovation Girls será anunciado durante los próximos meses en las redes sociales de Technovation Girls Panamá (@technovationgirlspanama) y de la Senacyt.
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