Oportunidades para la formación de talento tecnológico

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En Panamá se están desarrollando diversos programas e iniciativas de capacitación técnica especializada e investigación aplicada para la formación de talento en campos de la tecnología como la inteligencia artificial (IA), semiconductores y microelectrónica.
Son oportunidades académicas gestadas en alianza con universidades y centros de excelencia de reconocimiento mundial, derivadas de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica, dos instrumentos recientemente lanzados que buscan posicionar al país en las industrias tecnológicas que definirán la competitividad y el crecimiento económico durante las próximas décadas.
Ambas estrategias destacan que el principal activo para construir una economía basada en la innovación tecnológica es el talento humano; mano de obra capacitada para implementar y desarrollar soluciones empleando las tecnologías emergentes.
Están disponibles, por ejemplo, dos nuevas convocatorias públicas del Programa de Becas de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).
Una convocatoria es para Maestrías Alineadas a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con el propósito de formar recurso humano capaz de impulsar el desarrollo y la adopción responsable de soluciones basadas en IA en sectores como salud, educación, industria, servicios financieros, logística, agricultura y administración pública, entre otros.
La otra convocatoria pública es para estudios de maestría o doctorado en semiconductores. Quienes resulten seleccionados podrán asistir a universidades e instituciones de alto nivel académico para formarse en áreas como diseño y fabricación de circuitos integrados, materiales avanzados, microelectrónica, fotónica y otras disciplinas vinculadas la cadena global de los semiconductores.
La convocatoria para maestría o doctorado en semiconductores estará abierta hasta el 1 de octubre de 2026 y la de Maestrías Alineadas a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial hasta el 5 de octubre de 2026. Los detalles de participación de ambas convocatorias están disponibles en www.senacyt.gob.pa.
En junio de 2024, la Senacyt lanzó la primera convocatoria enfocada en tecnologías avanzadas (Becas de Licenciaturas en Áreas de Ingeniería y Ciencias Básicas para Formar Capacidades en Semiconductores), con el objetivo de empezar a fortalecer al país en áreas de ciencia, tecnología y en investigación a través de la formación de profesionales en el campo de semiconductores.
Desde entonces, alrededor de 65 panameños han ganado la oportunidad de recibir formación tecnológica en instituciones extranjeras en niveles de licenciaturas, maestrías y doctorados. Algunos ya culminaron sus estudios mientras que otros desarrollan actualmente sus programas académicos o se preparan para iniciar su formación. En el caso de los estudiantes de doctorado (18), todos realizarán sus estudios en la Arizona State University, en Estados Unidos.
Las convocatorias de becas para doctorado de la Senacyt suelen abrirse durante el primer y tercer cuatrimestre del año, mientras que las de licenciatura generalmente se publican entre junio y julio, detalla Violetta Cumberbatch, directora de desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas de la Senacyt.
Las convocatorias especiales, como las relacionadas con IA, semiconductores y microelectrónica, responden directamente a las prioridades definidas en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) y a las estrategias nacionales impulsadas por el país, añade Cumberbatch.
Una recomendación para los aspirantes a las diferentes becas, prosigue Cumberbatch, es revisar las convocatorias anteriores de la página de la Senacyt y así familiarizarse con los requisitos, ya que la mayoría mantiene una estructura similar y esto permite iniciar con tiempo la recopilación de documentos y el proceso de admisión en las universidades.
Además de las convocatorias de becas de la Senacyt, el abanico de iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades del país en tecnologías avanzadas incluye una serie de cursos virtuales gratuitos en español sobre tecnologías críticas y emergentes, como resultado de una alianza entre la Senacyt y el Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue University, en Estados Unidos.
Estos cursos, dirigidos a toda persona interesada en ampliar conocimientos sobre innovaciones tecnológicas, forman parte de la Tech Diplomacy Academy, la primera plataforma educativa en línea dedicada a preparar a líderes, profesionales, estudiantes y ciudadanos para comprender el impacto de las tecnologías emergentes en la economía, la sociedad y el desarrollo de los países.
La oferta académica incluye temas como la IA, ciberseguridad, computación cuántica, semiconductores, infraestructura digital, tecnologías espaciales, biotecnología y diplomacia tecnológica, entre otros. Los detalles para participar están disponibles en: https://catalog.techdiplomacyacademy.org/senacyt.
También este 2026 se está desarrollando un curso intensivo de ocho meses que busca formar a la primera generación de diseñadores panameños de circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), un perfil muy demandado dentro de la industria mundial de semiconductores.
Este curso es producto de una colaboración académica internacional entre la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el Centro de Tecnologías Avanzadas en Semiconductores (C-TASC-AIP) y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) de México.
Cinco profesores y nueve estudiantes becados están recibiendo esta capacitación en la que se emplea el programa CADENCE, especializado en el diseño de chips y uno de los más utilizados en la industria de semiconductores.
Otro programa de formación disponible para los panameños es Talent Up, anunciado recientemente por el Gobierno Nacional en colaboración con Google, el Banco Interamericano de Desarrollo y la UTP, para realizar estudios en IA, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad, entre otros.
Las becas (10,000) para este programa están disponibles a través de la plataforma panamaconecta.gob.pa.
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