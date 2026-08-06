Oportunidades para la formación de talento tecnológico

En Panamá se están desarrollando diversos programas e iniciativas de capacitación técnica especializada e investigación aplicada para la formación de talento en campos de la tecnología como la inteligencia artificial (IA), semiconductores y microelectrónica. Son oportunidades académicas gestadas en alianza con universidades y centros de excelencia de reconocimiento mundial, derivadas de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica, dos instrumentos recientemente lanzados que buscan posicionar al país en las industrias tecnológicas que definirán la competitividad y el crecimiento económico durante las próximas décadas. Ambas estrategias destacan que el principal activo para construir una economía basada en la innovación tecnológica es el talento humano; mano de obra capacitada para implementar y desarrollar soluciones empleando las tecnologías emergentes.

Nuevas convocatorias

Están disponibles, por ejemplo, dos nuevas convocatorias públicas del Programa de Becas de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Una convocatoria es para Maestrías Alineadas a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con el propósito de formar recurso humano capaz de impulsar el desarrollo y la adopción responsable de soluciones basadas en IA en sectores como salud, educación, industria, servicios financieros, logística, agricultura y administración pública, entre otros. La otra convocatoria pública es para estudios de maestría o doctorado en semiconductores. Quienes resulten seleccionados podrán asistir a universidades e instituciones de alto nivel académico para formarse en áreas como diseño y fabricación de circuitos integrados, materiales avanzados, microelectrónica, fotónica y otras disciplinas vinculadas la cadena global de los semiconductores. La convocatoria para maestría o doctorado en semiconductores estará abierta hasta el 1 de octubre de 2026 y la de Maestrías Alineadas a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial hasta el 5 de octubre de 2026. Los detalles de participación de ambas convocatorias están disponibles en www.senacyt.gob.pa . En junio de 2024, la Senacyt lanzó la primera convocatoria enfocada en tecnologías avanzadas (Becas de Licenciaturas en Áreas de Ingeniería y Ciencias Básicas para Formar Capacidades en Semiconductores), con el objetivo de empezar a fortalecer al país en áreas de ciencia, tecnología y en investigación a través de la formación de profesionales en el campo de semiconductores. Desde entonces, alrededor de 65 panameños han ganado la oportunidad de recibir formación tecnológica en instituciones extranjeras en niveles de licenciaturas, maestrías y doctorados. Algunos ya culminaron sus estudios mientras que otros desarrollan actualmente sus programas académicos o se preparan para iniciar su formación. En el caso de los estudiantes de doctorado (18), todos realizarán sus estudios en la Arizona State University, en Estados Unidos. Las convocatorias de becas para doctorado de la Senacyt suelen abrirse durante el primer y tercer cuatrimestre del año, mientras que las de licenciatura generalmente se publican entre junio y julio, detalla Violetta Cumberbatch, directora de desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas de la Senacyt. Las convocatorias especiales, como las relacionadas con IA, semiconductores y microelectrónica, responden directamente a las prioridades definidas en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) y a las estrategias nacionales impulsadas por el país, añade Cumberbatch. Una recomendación para los aspirantes a las diferentes becas, prosigue Cumberbatch, es revisar las convocatorias anteriores de la página de la Senacyt y así familiarizarse con los requisitos, ya que la mayoría mantiene una estructura similar y esto permite iniciar con tiempo la recopilación de documentos y el proceso de admisión en las universidades.

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