Agua, plásticos, inteligencia artificial, mariposas, manglares, estrés escolar y el brillo del cielo nocturno. Del 16 al 18 de noviembre, la vigésima octava edición de la Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil reunió el conocimiento generado por 234 estudiantes de colegios oficiales y particulares de todas las provincias y comarcas del país, quienes expusieron los resultados de 144 proyectos de investigación. Esta vez la cita se celebró en modalidad virtual, en las pantallas de celulares, computadoras y tabletas. El sismo del pasado 9 de octubre de 2026 obligó a reprogramar y replantear el formato de la feria organizada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Ministerio de Educación (Meduca).

Una feria como un videojuego

Recorrer la exposición virtual de los proyectos fue como estar en un videojuego inmersivo de experiencia 3D. Al estilo de plataformas como Minecraft o Roblox, cada visitante ingresaba, se identificaba, creaba un avatar y luego caminaba por las distintas salas temáticas de la feria: biología, ciencias ambientales, computación, ciencias sociales y del comportamiento, física y matemática, ingeniería y tecnología, química, y salud y medicina. Allí, en lugar de mesas, maquetas y mamparas de cartón, los proyectos de los estudiantes estaban disponibles de forma gráfica y audiovisual, listos para ser explorados uno a uno, en una experiencia que combinaba el componente lúdico con el tecnológico. Familias, docentes, estudiantes y visitantes en general pudieron “pasear” por los pabellones virtuales de la feria desde cualquier lugar, conocer cómo los jóvenes llevaron a cabo sus investigaciones y descubrir sus resultados y desafíos superados.

Los proyectos

El agua fue uno de los principales temas abordados por los jóvenes investigadores. Estudiantes de Coclé, Herrera, Panamá Oeste, San Miguelito, Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé analizaron la calidad del agua que se consume en sus comunidades, desde acueductos rurales del norte de Penonomé hasta las comunidades de El Barrero y Las Cabras, en Pesé. Otros miraron hacia ríos y quebradas cercanas a sus escuelas, como el río San Félix, el río Chico o el río Aguacate, para medir su contaminación. Varios equipos se centraron en proponer soluciones para la contaminación del agua, procurando que estuvieran al alcance de cualquier comunidad, como filtros multicapa de bajo costo para tratar el agua de río, un prototipo de filtro de arcilla, biosorbentes naturales para reducir la turbidez y un sistema comunitario de captación y potabilización de agua. En tanto, la contaminación por plásticos inspiró algunas de las propuestas más creativas de la feria. Varios grupos estudiaron la elaboración de bioplásticos a partir de residuos locales, como cáscaras de banano y de plátano, fibras de yuca o el sargazo que llega a las costas. Otros pusieron a prueba la capacidad de hongos como Pleurotus djamor y de enzimas extraídas de la piña y el mango para degradar plásticos, mientras que estudiantes de Panamá Oeste y Chiriquí exploraron cómo convertir los residuos plásticos en combustible mediante pirólisis y gasificación. Por su parte, un equipo de Panamá Centro diseñó prototipos de tapas de alcantarillado hechas con plástico reciclado. La inteligencia artificial, las placas Arduino y los drones fueron algunas de las herramientas tecnológicas que los estudiantes emplearon para responder a problemas concretos. Los jóvenes desarrollaron prototipos para un sistema de alerta temprana para inundaciones, un sistema de monitoreo de cultivos de arroz con drones para detectar problemas a tiempo o un bastón tecnológico capaz de detectar obstáculos a distintas alturas. Algunos proyectos sorprendieron por su ambición, como un prototipo de exoesqueleto de rodilla para asistir la marcha de niños con hemiparesia o estudios de la viabilidad de hacer radioastronomía de bajo costo en Panamá para captar señales del Sol y de la Vía Láctea. Para desarrollar sus proyectos de investigación, muchos jóvenes salieron al campo a estudiar la fauna y la flora de su entorno inmediato. Hubo investigaciones sobre mariposas en Herrera y en Gatuncillo, Colón; sobre aves playeras en Chitré y aves de los arrozales de Guarumal, en Alanje; sobre anfibios en un bosque urbano de Arraiján y murciélagos en los bosques de la ciudad capital. Los cangrejos también tuvieron protagonismo, desde el cangrejo azul de Acuatupu, en Guna Yala, hasta los cangrejos fantasma usados como indicadores de la perturbación humana en las playas del sur de Soná. Los manglares de Mariato, David y Colón completaron un mapa de investigación científica juvenil en animales y vegetación que abarcó buena parte del territorio nacional. Además, una parte importante de los proyectos se enfocó en los propios estudiantes. Hubo investigaciones sobre el estrés académico y su efecto en la salud cardiovascular, sobre la relación entre el uso del celular y la capacidad de atención, sobre el impacto de las redes sociales en los hábitos de estudio, sobre cómo la electrificación y las pantallas han cambiado los ciclos de sueño de la juventud, o sobre el daño que las bebidas gaseosas y energizantes causan en la salud bucal de los adolescentes. La lista y detalles de los proyectos, así como la exhibición virtual, pueden ser consultadas en: feriacientifica.senacyt.gob.pa/2026-proyectos.

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