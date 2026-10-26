‘Cuscú’: Documental sobre la memoria afro representará a Panamá en Ámsterdam

La primera cinta documental de la directora panameña Risseth Yangüez Singh, titulada Cuscú, fue seleccionada para su estreno mundial en la sección Luminous del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), el cual se llevará a cabo del 12 al 22 de noviembre de 2026.

El largometraje, está nominado a esa categoría por su narración personal que surge de una pregunta íntima de Yangüez Singh sobre el alisado del cabello en la niñez, la cual propició una conversación profunda entre la realizadora y su abuela durante una mudanza.

A través de archivos fotográficos y correspondencia familiar, la narrativa conecta la memoria doméstica con acontecimientos históricos de gran escala, desde la edificación del Canal de Panamá hasta la trayectoria invisibilizada del cimarrón Bayano.