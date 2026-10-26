‘Cuscú’: Documental sobre la memoria afro representará a Panamá en Ámsterdam

La primera cinta documental de la directora panameña Risseth Yangüez Singh, titulada Cuscú, fue seleccionada para su estreno mundial en la sección Luminous del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), el cual se llevará a cabo del 12 al 22 de noviembre de 2026.
El largometraje, está nominado a esa categoría por su narración personal que surge de una pregunta íntima de Yangüez Singh sobre el alisado del cabello en la niñez, la cual propició una conversación profunda entre la realizadora y su abuela durante una mudanza.
A través de archivos fotográficos y correspondencia familiar, la narrativa conecta la memoria doméstica con acontecimientos históricos de gran escala, desde la edificación del Canal de Panamá hasta la trayectoria invisibilizada del cimarrón Bayano.
El título recupera el término despectivo “cuscú”, empleado tradicionalmente en el país para referirse a la cabellera afro.
De este modo, la obra reflexiona sobre la vulneración de la identidad negra, un debate que cobró vigencia tras las restricciones reportadas contra estudiantes afrodescendientes a comienzos del ciclo escolar de 2026 en Panamá, a pesar de las normativas legales que protegen el uso del cabello natural.
La realización de esta producción contó con el respaldo del Fondo de Cine de Panamá (Ministerio de Cultura), el Estímulo para la creación audiovisual en México y Centroamérica por comunidades indígenas y afrodescendientes (ECAMC de IMCINE) y el espacio de industria del Festival Internacional de Cine de Costa Rica.
La estrategia de distribución y campaña de impacto corre a cargo de La Subterránea.
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