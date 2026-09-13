De Panamá a Hollywood: Terri Thrush apuesta por nuevas historias en la era de los creadores digitales

La industria audiovisual atraviesa una transformación que está acercando dos mundos que durante años parecían avanzar por caminos separados: Hollywood y la economía de los creadores digitales. En ese escenario, la productora panameña Terri Thrush se prepara para participar en Created in LA, una cumbre que reunirá los próximos 17 y 18 de septiembre a creadores, productores y ejecutivos vinculados con el entretenimiento. Thrush, fundadora de Eureka Media Lab, fue seleccionada entre aproximadamente 350 asistentes para participar en el encuentro, que tendrá actividades en el histórico El Capitan Theatre, en Hollywood, y en los estudios de Disney en Burbank, California. Para la productora, llegar a este espacio representa una oportunidad para observar de cerca hacia dónde se mueve una industria que, según explica, ya no puede ignorar el alcance que han conseguido los creadores digitales. “Ya no es lo importante ser influencer, ahora es ser creador digital”, afirmó Thrush durante una entrevista con La Estrella de Panamá. Su interés no se limita a conocer nuevas plataformas o formatos. La panameña quiere entender cómo estos creadores están convirtiendo sus contenidos en negocios y cómo ese conocimiento puede integrarse con disciplinas tradicionales como la producción, la escritura de guiones y la dirección. “Lo que necesitas aprender es realmente cómo yo voy a poder monetizar el dinero de cómo yo hago mis trabajos”, explicó.

Una industria que cambió

Thrush llegó al mundo audiovisual desde muy joven. A los 16 años comenzó como fotoperiodista y posteriormente estudió Comunicación Social en la Universidad del Sagrado Corazón, en Puerto Rico. Más adelante se trasladó a Los Ángeles para cursar una maestría en Producción en el American Film Institute. En Hollywood trabajó en distintas áreas de la producción, desde puestos iniciales hasta convertirse en productora. También ha escrito guiones, dirigido y participado como actriz. La pandemia de covid-19 marcó otro punto de inflexión en su carrera. En 2020, cuando buena parte de las producciones de cine y televisión se paralizaron, Thrush quedó sin trabajo y tuvo que dedicarse a la enseñanza mientras buscaba nuevas formas de mantenerse vinculada a la industria. Fue durante ese periodo cuando comenzó a estudiar inteligencia artificial y las transformaciones tecnológicas que estaban llegando al sector audiovisual. Seis años después, considera que aquella incertidumbre ayudó a anticipar una transformación que hoy es evidente: la audiencia cambió y también lo hicieron las formas de producir y consumir entretenimiento. “Del 2020 para acá, hoy, 2026, la audiencia quiere otro tipo de información o otro tipo de películas o entretenimiento. Y estamos consumiendo muy diferente”, sostuvo. Para Thrush, el cambio también abre oportunidades para productores y creadores independientes. Las herramientas digitales permiten que proyectos de menor escala puedan encontrar audiencias sin depender exclusivamente de los grandes estudios o de los canales tradicionales de distribución. “Ahora hasta el más pequeño puede tener su propio estudio y crear un medio donde realmente puede sufragar todos sus gastos, ser independiente, trabajar y no depender de nadie más”, señaló.

El encuentro con Disney

Created in LA busca precisamente explorar esa convergencia. El programa combina una premiere de trabajos nacidos para plataformas digitales con una segunda jornada dedicada a conversaciones sobre narrativa, producción, audiencias, redes sociales y el negocio detrás de la creación de contenido. En el encuentro participarán figuras como Dude Perfect, The Try Guys, Dhar Mann, Zach King, Jenny Hoyos y Jordan Matter, además de ejecutivos de Disney. Para Thrush, que creadores digitales, productores y ejecutivos de grandes estudios compartan un mismo espacio es una señal del cambio que vive el entretenimiento. “Los ejecutivos, los productores se dieron cuenta que la innovación está en las personas que vienen con estas ideas nuevas de los creadores digitales”, comentó. La productora llegará al evento con varios proyectos preparados para presentar en caso de que surja la oportunidad de hacer un pitch. Entre ellos lleva propuestas que, según explica, combinan su experiencia como productora, guionista, directora y creadora digital. Pero también tiene un propósito más amplio: regresar a Panamá con conocimientos que puedan ser compartidos con otros profesionales y personas interesadas en la industria.

Panamá tiene historias que contar

Thrush considera que Panamá puede aportar una perspectiva distinta a la conversación audiovisual internacional. A su juicio, el país tiene historias que van más allá de las referencias tradicionales al Canal y pueden convertirse en contenidos para diferentes públicos. Menciona las tierras altas, los pueblos originarios, la naturaleza y la diversidad del territorio como escenarios con potencial para desarrollar historias. “Panamá tiene mucho que ofrecer”, afirmó. Su propia experiencia en el interior del país le ha servido como fuente de inspiración. Al observar paisajes y animales, dice que de inmediato comienza a imaginar historias y posibles guiones. Una de sus apuestas está dirigida precisamente a crear contenidos familiares relacionados con la naturaleza y los animales. La productora considera que existe una oportunidad para desarrollar más propuestas dirigidas a niños y jóvenes, pero que también puedan ser disfrutadas por toda la familia. “Hace mucha falta productos familiares”, dijo.

Eureka Media Lab mira hacia 2027

El viaje a Los Ángeles también forma parte de una etapa de preparación para los proyectos que Thrush espera desarrollar desde Eureka Media Lab a partir de 2027. Entre sus planes figura un documental que comenzará a trabajar en enero y que estará centrado en personajes que, desde su perspectiva, han contribuido al crecimiento de Panamá. También trabaja en el proyecto infantil inspirado en los animales y en iniciativas relacionadas con inteligencia artificial. Thrush adelantó que en enero comenzará a impartir clases sobre esta tecnología en Panamá. Su intención es construir un ecosistema en el que productores, escritores, directores, creadores y otros profesionales puedan colaborar en proyectos que representen diferentes facetas del país. “No todo tiene que ser sobre carros rápidos o proyectos que son de peligro. Hay de todo en la viña del Señor”, expresó. Para Thrush, el reto está en aprovechar el material que existe en el país y convertirlo en historias capaces de viajar más allá de sus fronteras. “Panamá lo tiene todo. Y nosotros simplemente tenemos que sacarle el provecho”, concluyó.