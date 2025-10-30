La Residencia: una historia contada por mujeres sobre resilencia

Para la actriz Diana Abouganem, quien interpreta a Martina, el papel va más allá de la ficción, es algo que representa su vida: 'Desde el primer momento que me presentaron el proyecto quedé totalmente enamorada, porque es precisamente mi vida, mi vida hoy en día', afirmó.Martina es descrita por Abouganem como una figura maternal, conciliadora y protectora, que se rehúsa a abandonar su entorno y a sus amigas. 'Las amigas son un factor muy importante en la vida de todos. No solo la familia se cuida; los hijos se van, hacen sus vidas, pero las amigas están allí, son las que nos quedan', compartió emocionada. La actriz, reconocida por su trayectoria como productora teatral durante más de 25 años, asegura que esta experiencia ha sido 'un salto' lleno de aprendizajes: 'Este cambio, esto ha sido como un descubrimiento para mí, aventuras nuevas, cosas nuevas...es algo totalmente diferente a lo que por más de 25 años estuve haciendo'. Manifestó.