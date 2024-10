Los villanos y el desorden social

El villano no necesita de nadie. Lleva a cabo sus fechorías y nada le perturba. Si no, pregúntenle al Joker en las dos películas recientes que ha protagonizado (2019 y 2024) y al Pingüino en la nueva serie de HBO (2024). En ninguna de estas propuestas aparece el protector de Ciudad Gótica; como mucho, en la primera entrega de los largometrajes citados hay una referencia a la infancia de Bruce Wayne.

Complejidad

Proceso

El villano es hijo de una época determinada. Durante el siglo XVI, el teatro europeo lo presentaba como un elemento cómico más, el ser que recibía el desdén de todos para el disfrute de las clases aristocráticas que financiaban mayoritariamente las puestas en escena de la época.

Para el siglo XVII sigue siendo una persona menospreciada por las clases dominantes, con o sin motivos comprobables, pero ahora adquiría cierto poder económico, en especial el que residía en el ámbito rural del Viejo Mundo, y por tanto, el dinero lo hacía más peligroso, aunque más digno para los citadinos.

Avancemos en el tiempo. En el cine y en la televisión contemporánea el villano ya no solo es el oponente del paladín, quien debe poner en orden los desmadres que hace su reverso. Hoy es difuso saber cuán parecidos pueden ser en sus traumas, conflictos y complejidades, como quedó claro entre Batman y el Joker en las películas firmadas por Sam Liu y Christopher Nolan.

En estos días en que reina la confusión, incluso la línea que separa a los buenos de los malos en un drama criminal de ficción, los villanos están más cercanos a los antihéroes. Por lo que despiertan la simpatía del espectador, aún a sabiendas de que están del lado contrario de la justicia.

Una muestra serían villanos audiovisuales como el mercenario Deadpool (Deadpool), el pirata Jack Sparrow (Pirates of the Caribbean), el mago Severus Snape (Harry Potter) y el asesino a sueldo Barry Berkman (Barry).

Hasta se transforman en figuras admiradas dentro y fuera de sus linderos de la ilegalidad como ocurre con el mafioso Tony Soprano (The Soprano), el profesor Walter White (Breaking Bad), el asesino Dexter Morgan (Dexter), el traficante de drogas Russell Bell (The Wire), los políticos Francis Underwood (House of Cards), Enoch Thompson (Boardwalk Empire) y Thomas Shelby (Peaky Blinders).

El Joker ha navegado por ambas aguas en la evolución del personaje.