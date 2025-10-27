Suspenso, drama y comedia en la semana de cine español

Esta semana usted tendrá la oportunidad de disfrutar de la mejor selección de películas del cine español de los últimos años. En conjunto con el Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá, el Centro Cultural Casa del Soldado ofrece en el Cine Universitario, el ciclo cinematográfico ‘Joyas recientes del cine español’, que se presentará hasta el próximo viernes 31 de octubre. La entrada es gratuita.El ciclo - que inició el pasado 27 de octubre con la proyección del <i>thriller</i> ‘As Bestas’ (2023) de Rodrigo Sorogoyen - prosigue este martes 28 de octubre con la muestra de dos películas: ‘Alcarrás’ (2022), de Carla Simón a las 3:00 pm. y ‘¿Quién lo impide?’ (2023) de Jonás Trueba a las 5:30 pm.El miércoles 29 dará paso a la exhibición de la cinta ‘Segundo Premio’ (2024), de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez. Seguidamente, a las 7:30 pm, habrá un concierto del cantautor panameño Cienfue. También será de entrada libre.El jueves 30 se repetirá la proyección de ‘Segundo premio’, ‘As bestas’ y ‘Alcarrás’. En cambio, el viernes 31, el colofón final lo pondrán la proyección en la gran pantalla de las películas ‘Quién lo impide’ y ‘As bestas’.