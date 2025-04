Cineasta James Toback enfrenta la justicia: deberá pagar $1.600 millones por agresiones a 40 mujeres

El director de cine estadounidense James Toback, uno de los primeros que fueron señalados tras el escándalo #MeToo en 2017 en Estados Unidos, deberá pagar unos 1.680 millones de dólares a cuarenta de las mujeres que le acusaron de agresión sexual en Nueva York, informa Variety.

Toback, de 80 años, fue acusado de abusar de su poder en la industria cinematográfica para agredir sexualmente a mujeres a lo largo de cuatro décadas.

Cuarenta mujeres testificaron en el juicio de siete días, lo que resultó en lo que los abogados de las víctimas consideran el veredicto por agresión sexual más cuantioso en la historia del estado.

“Creo que este jurado habló alto y claro”, declaró Brad Beckworth, abogado de las demandantes, quien argumentó que el movimiento #MeToo no había llegado lo suficientemente lejos, según el medio estadounidense.

“Queríamos que su voz se escuchara y resonara en todo el país para comunicar a las personas con información privilegiada y en puestos de poder que no toleraremos que se use ese poder contra las mujeres”, agregó la revista especializada.

Toback no asistió al juicio aunque previamente había negado los delitos de los que fue acusado y afirmó que las relaciones que se mencionaban en la vista fueron consensuadas.

Según Variety, en el inicio del proceso, el realizador actuaba como su propio abogado. No se presentó a las audiencias previas al juicio, lo que provocó que se dictara una sentencia de rebeldía en su contra.

El jurado de seis miembros fue convocado para decidir sobre los daños y perjuicios. Tras sus deliberaciones, se otorgó 280 millones de dólares en daños compensatorios y 1.400 millones de dólares en daños punitivos, agrega Variety.

Toback escribió la película de 1991 Bugsy, y fue guionista y dirigió The Pick-up Artist (El cazachicas) y Two Girls and a Guy.

Fue acusado de merodear por las calles de Nueva York durante décadas, buscando mujeres jóvenes para invitarlas a reuniones con la promesa de ofertas cinematográficas.

Fue acusado de agredirlas sexualmente en el Harvard Club y en otros lugares de Nueva York, incluyendo su apartamento, su estudio de edición y parques públicos.

Las acusadoras —la mayoría de entre 40 y 50 años, y algunas de entre 70 y 80— pudieron presentar la demanda amparándose en la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, que estableció un plazo de un año para suspender la prescripción de los delitos de agresión sexual. La demanda se presentó inicialmente en diciembre de 2022, recuerda Variety.

Durante el juicio, 20 mujeres testificaron en persona. También se reprodujeron ante el jurado las declaraciones en video de otras 20 mujeres.