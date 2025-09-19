Comic Con Panamá 2025: Cultura pop, cosplay y gaming se apoderan de la ciudad

La capital panameña vive uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la cultura pop. Del 19 al 21 de septiembre de 2025 se celebra la Comic Con Panamá en el Panama Convention Center, con una variada agenda que reunirá a artistas internacionales, ilustradores, cosplayers, gamers y coleccionistas.

La convención abre sus puertas el viernes desde las 3:00 p.m., mientras que sábado y domingo funcionará desde las 10:00 a.m. Los asistentes podrán elegir entre entradas de un solo día o adquirir el MultiPass, que da acceso a toda la experiencia durante las tres jornadas. También se ofrecen descuentos y promociones especiales en la compra de boletos con tarjetas Visa.

Entre las atracciones más destacadas se encuentra el área de Meet & Greet, donde los fanáticos podrán obtener autógrafos y fotografías con artistas invitados. El Artist Alley será el espacio para que ilustradores profesionales y amateurs expongan su talento, realicen comisiones y vendan sus obras y cómics. A ello se suma el tradicional concurso de cosplay, que premiará las mejores caracterizaciones de personajes de la cultura pop, con puestas en escena que prometen cautivar al público.

Los coleccionistas también tendrán su lugar en la convención, con exhibiciones de figuras de acción, dioramas, sets LEGO, autos a escala y otros artículos únicos. Además, decenas de expositores ofrecerán productos de entretenimiento, videojuegos, merchandising y novedades relacionadas con el mundo geek.

El componente gamer tendrá un papel protagónico. En esta edición se celebrarán torneos de videojuegos como League of Legends, Mario Kart, Super Smash Bros, Tekken, Street Fighter y EA FC26. Asimismo, se organizarán competencias en arenas temáticas como “Project X Coliseum” y “Desafío Agentes en Ascenso”, que incluirá la final presencial de Valorant.

Como invitado especial internacional, la Comic Con Panamá 2025 anunció la participación de Taz Skylar, actor británico conocido por su papel en la serie One Piece de Netflix. Su presencia ha generado gran expectativa entre los seguidores, que podrán interactuar con él durante los tres días del evento.

Con esta nueva edición, Comic Con Panamá consolida su lugar como uno de los encuentros de entretenimiento más importantes de la región, reuniendo en un mismo espacio a fanáticos de los cómics, el cine, el anime, los videojuegos y la cultura geek en general.