¿Cómo el Cenamep-AIP garantiza la exactitud del tiempo en las transacciones?

El mundo de la tecnología no se detiene. El Laboratorio de Tiempo y Frecuencia se encuentra en una fase de transición hacia el segundo cuántico óptico. Este cambio tecnológico implica pasar de medir el movimiento de los átomos al nivel de los protones. Se estima que, para el periodo 2036-2040, el Cenamep AIP alcanzará esta meta, otorgando a Panamá una precisión sin precedentes en la región.El Laboratorio de Tiempo y Frecuencia mantiene la comunicación y conexión permanente con los laboratorios de México, Brasil, Estados Unidos, Francia y Alemania. Panamá fue uno de los primeros laboratorios primarios que desarrolló la metrología primaria de Tiempo y Frecuencia a nivel civil, ya que otras naciones lo habían logrado en el campo militar.