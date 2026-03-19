¿Cómo el Cenamep-AIP garantiza la exactitud del tiempo en las transacciones?

En el mundo de las finanzas, las transferencias bancarias y la ciberseguridad, existe un protagonista que juega un papel fundamental: el tiempo. No se trata solo de horas, minutos o segundos, sino de una exactitud y precisión nanométrica que determina si una transacción de acciones en Nueva York o un envío de dinero en la ciudad de Panamá, es válido o falla. Detrás de la infraestructura que se ocupa de la precisión de las transacciones hay un grupo de profesionales en el Laboratorio de Tiempo y Frecuencia del Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep AIP). El Ing. Raúl Solís, un experto en el tema con dos décadas de trayectoria, forma parte de este brazo técnico. El Cenamep es una Asociación de Interés Público que tiene la misión de difundir la metrología —la ciencia de las mediciones— para que el país “hable” el mismo lenguaje de exactitud que el resto del mundo.

El corazón del sistema

La historia del Laboratorio de Tiempo y Frecuencia se remonta a 2002, cuando la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) impulsó la creación de un sistema de metrología nacional. Lo que comenzó con la adquisición de dos relojes atómicos, se ha convertido hoy en un referente regional. “Desde el sur de México hasta el norte de Brasil, el laboratorio del Cenamep AIP es actualmente el más exacto”, afirma Solís. Desde 2003, Panamá coordina sus datos con más de 200 relojes a nivel global para sincronizarse con el Tiempo Universal Coordinado (UTC). En estos años, la exactitud ha dado saltos cuánticos: de un margen de error de cientos de nanosegundos a apenas un par de decenas. Con el paso del tiempo, la tecnología ha evolucionado aún más, logrando, en el año 2009, alcanzar la escala de milisegundos en las redes abiertas en la diseminación del tiempo al público. Es así como la banca y las finanzas se conectan al sistema para tener un tiempo trazable a través de la UTC.

Exactitud

El ingeniero Raúl Solís sostiene que, para las transacciones, la exactitud es crucial. A tal punto que en el sistema financiero o en el intercambio de datos por el Internet, las diferencias de tiempo van desde decenas de milisegundos hasta 0.1 milisegundo que significan centenas de microsegundos. El Cenamep desarrolla el tiempo en nivel de nanosegundos, mil veces más exacto. La medición del tiempo también se realiza con la energía eléctrica y en las comunicaciones a nivel nacional, dando la seguridad de que el espectro electromagnético de Panamá pueda ser trabajado según las normas internacionales.

Ciberseguridad y la IA

La necesidad de contar con servidores de tiempo seguros nunca ha sido tan urgente. Según datos recientes del sector tecnológico, se registran más de 2 mil 244 ciberataques diarios a nivel global. En el primer trimestre de 2025, los ataques en la nube aumentaron un 47%. El costo promedio de una filtración de datos alcanzó los $4.88 millones en 2024. El 43% de los ataques están dirigidos a pequeñas empresas, que suelen ser el eslabón más débil. En este escenario, el trabajo del Cenamep AIP no es solo ciencia teórica, es el motor que permite que el espectro electromagnético de Panamá sea seguro, que la luz llegue a los hogares y que cada dólar digital llegue a su destino exacto. Por otro lado, la precisión no es solo una cuestión de puntualidad, es una barrera de defensa. Con el auge de los ciberataques, el tiempo se ha vuelto un blanco de guerra. Los delincuentes utilizan técnicas como el jamming, que se define como la interferencia de señales para bloquear los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés). Y también el spoofing, que es la suplantación de identidad satelital para desviar mercancías o colapsar redes eléctricas. Ante esto, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un aliado estratégico. Dado que las unidades de tiempo son tan pequeñas que el cerebro humano no puede procesarlas, la IA verifica las transferencias de tiempo, en tiempo real, detectando anomalías que podrían indicar un hackeo en la cadena de bloques o en las firmas digitales. ”La firma digital utiliza algoritmos basados en la transferencia de tiempo. Si todos los puntos de comunicación no están sincronizados con exactitud, es imposible verificar si un paquete de datos ha sido intervenido”, explica el ingeniero Solís.

El futuro