Cómo He-Man recibe su modernización en ‘Amos del Universo’

Muchas veces películas que se convierten en clásicos de culto empezaron siendo fallas en taquilla, pero gracias a un colectivo de fanáticos que creen en el potencial de la cinta, estos proyectos logran mantenerse en la memoria colectiva por mucho más tiempo que aquellos que recolectan millones de dólares en cines alrededor del mundo. Tal podría ser el caso con ‘Amos del Universo’, la nueva cinta del director Travis Knight (‘Bumblebee’) que protagoniza Nicholas Galitzine y ha dado de qué hablar en redes sociales y entre las audiencias más que con la crítica.

La cinta estrenó este mes y rápidamente fue tachada como una pérdida en taquilla dado los números bajos de recaudación en su primer fin de semana de debut. Antes de su estreno, todo apuntaba a que ‘Amos del Universo’ iba a ser eclipsada por ‘Scary Movie’ en taquilla. Desafortunadamente para Amazon, quien produjo, y todos los involucrados, eso fue precisamente lo que ocurrió. La adaptación de Knight recaudó $29.3 millones en Estados Unidos, una cifra insignificante comparada con los $55 millones de ‘Scary Movie’. El público internacional tampoco fue de mucha ayuda, ya que aportó $25 millones, lo que le dio a la película basada en la línea de juguetes de Mattel un estreno mundial de $54.3 millones.

Pese a esta dura realidad para Knight y Amazon, la fidelidad de los fanáticos de He-Man ha hecho de las ediciones de fans en redes sociales como TikTok e Instagram productos con millones de vistas y likes que han sumado a la conversación positiva sobre la cinta, para muchos una historia que se basa en la comedia y la nostalgia de la serie de televisión de los años 1980, trayendo a las nuevas generaciones un vistazo de cómo se pasaban los sábados frente a la televisión con un bol de cereal esperando la nueva aventura de He-Man y los Amos del Universo.

La cinta en sí misma es un ejemplo de cómo modernizar un clásico de forma que no se tome demasiado en serio, y sin volverlo una burla. Knight se inclina a la visión de volverlo una aventura del espacio con la estética visual de las cintas de los 1980, una época donde los colores neones, vestuarios distintivos y los juguetes de acción eran la sensación.

Knight nos adentra en el viaje que emprende el joven príncipe Adam (Nicholas Galitzine) para convertirse en He-Man. Con un prólogo vistoso nos introduce rápidamente en las amenazas que sufre Eternia, un reino donde las pistolas láser coexisten con tigres verdes gigantes parlantes y cualquier otra cosa mencionada en historias de fantasía, mientras Adam, de diez años, lucha por seguir el ritmo de las exigencias marciales del Hombre de Armas de su padre, Duncan (Idris Elba). Pero también es entonces cuando el amenazador Skeletor (Jared Leto) asedia la capital, captura a los padres de Adam y obliga a la Hechicera real (Morena Baccarin) a enviarlo, junto con la tan ansiada Espada del Poder, al planeta Tierra.

Durante sus primeros minutos la película trata de envolvernos en el carácter y personalidad de Adam: un niño que prefiere dialogar a luchar, es temeroso, pero también honesto, empático, protector y gracioso. Pese a que esto no grita “héroe” en ningún momento, y vemos como Adam a través de 15 años crece en la Tierra obsesionado con volver a Eternia –sus amigos, jefa y posibles citas no saben cómo lidiar con su afición– hasta el punto en el que busca por todos los rincones del internet a alguien que haya visto la Espada del Poder tras separarse de ella en su caída al planeta, aterrizando en Oklahoma.

Es un punto de humor ver a Adam pasar sus días en un trabajo medio de Recursos Humanos en medio de cubículos grises de oficina y bajo el mando de una jefa que parece sacada de un museo de cera, sin expresiones más allá de una sonrisa empresarial y un libro de reglas. Aún así, Adam se mantiene centrado en que ese no es su lugar, y ni con todos los seminarios de trabajo en equipo que ha recibido ha podido cimentar relaciones reales en su vida.

Más allá de buscar la espada por su poder, Adam proyecta su entero propósito de vida en encontrar la Espada del Poder para saber quién es en realidad. Su viaje se ve cargado de una búsqueda por su verdadera identidad tras pasar la mayor parte de su vida lejos de su hogar y de su familia, lo que hace que la trama se vuelva una tragicomedia mientras descubrimos los secretos que Eternia mantiene dentro de sí.

Pero Adam no se encuentra solo en su viaje, ya que al encontrar la Espada, la joven guerrera de la Armada Real, Teela (Camila Mendes) lo halla en la Tierra y tras un breve combate con un enemigo enviado por el temerario Skeletor, logran huir de la Tierra hacia una Eternia sumida en las ruinas y con su pueblo diezmado a través de las sádicas reglas de Skeletor.

Es entonces cuando la cinta se transforma en una historia propia de acción, los enfrentamientos comienzan y nos vemos corriendo junto a Adam, Teela y el propio Duncan –rescatado de una mazmorra donde se ha compadecido los últimos 15 años–, para defender Eternia y vencer a los secuaces de Skeletor y Evil-Lyn (Alison Brie).

Hay que reconocer que ‘Amos del Universo’ se apoya fuertemente en su estética hair-metal de los 1980 de maneras encantadoras. Los efectos modernos hacen que Eternia parezca un escenario de juego brillante, y los diseños de vestuario de Richard Sale hacen todo lo posible para adaptar los distintos disfraces a algo viable y al mismo tiempo conservar su carácter caricaturesco. La música compuesta por Daniel Pemberton, repleta de guitarras rockeras (algunas de ellas acreditadas a Brian May de la banda de rock, Queen; ‘Princes of the Universe’ incluso suena sobre una gran batalla culminante) mantiene la acción avanzando.

El tono ligero de la película, que Knight controla con la meticulosidad de una figura de animación stop-motion, se hace patente desde la narración inicial del guión de Chris Butler, David Callaham, Aaron y Adam Nee. Aún así, a medida que va avanzando la comedia da paso a los momentos emotivos y de profundidad entre las relaciones familiares y de amistad entre los personajes, tanto de Duncan con Teela, como Teela con Adam, como Adam con la Hechicera y entre otros que hacen de la trama algo con mayor peso que simplemente un episodio alargado a más de una hora de duración.

La forma en la que Galitzine y Mendes se complementan en sus personajes logra afrontar algunos puntos ciegos de la trama donde la acción no compensa el hecho de que nadie tenga nada que decir. Entra entonces Leto como Skeletor, cuya voz es suficiente para darle su característico tono de diva a Skeletor, quien busca a diestra y siniestra la forma de obtener la Espada del Poder y el Poder de Grayskull para sí mismo y destruir de una vez por todas a Eternia.

Leto logra traer a la pantalla un villano que hacía falta para atar cabos sueltos de tono y carisma en el guion. Su búsqueda implacable por el poder absoluto choca con sus momentos de vulnerabilidad, haciendo de su personaje alguien cómico y también a quien temer, pese a que Adam, convertido en He-Man le gane en músculos y tamaño.

Al final, cuando vemos ‘Amos del Universo’, lo que realmente debemos ver es cómo el He-Man de nuestros padres no puede ser el mismo que el de el presente, sino una combinación de nostalgia y valores con una modernización en humor y personajes que se adaptan a las situaciones sin parecer copias de sí mismas en años anteriores.

Galitzine logra traer un He-Man que cree en sí mismo, es gentil y cree en la vulnerabilidad como un poder, pero también capaz de usar el Poder de Grayskull para proteger a los suyos en cualquier momento. La combinación de su nueva faceta con un estilo vibrante de producción y los miembros de los Amos del Universo logra hacer de la cinta una divertida y memorable experiencia –que no debe publicitarse como “infantil”– dentro del catálogo de dramas e historias de suspenso que apenas nos dejan respirar.

Con la inclusión de Adora (un pequeño spoiler que nos da la cinta), es posible que una secuela esté en la mesa de producción, según Knight esto sería positivo para continuar la historia de He-Man y desarrollar más de los ‘Amos...’: “Adora es un personaje con mucha carga emocional”, indicó Knight a The Guardian. “A mucha gente, incluyéndome, le encanta ese personaje, así que queríamos mostrar un poco el potencial que tendría si tuviéramos la oportunidad de contar más historias”.

Lo que nos deja ‘Amos del Universo’ es una pregunta: ¿Cómo el cine puede ignorar una taquilla fallida para dar espacio a historias que pueden desarrollarse en el futuro? Pese a que He-Man necesitará más que solo nostalgia para sobrevivir en Hollywood, Knight parece tener un norte que seguir en cuanto a contar historias que muchos parecían haber olvidado y transformarlas en nuevas narrativas.