¿Cómo quedar embarazada sin pareja?

Cada vez más mujeres en Panamá y el mundo optan por la maternidad en solitario, como una decisión personal, consciente y de empoderamiento femenino. Esta idea de que una mujer quiera formar familia sin pareja ya no es extraño.

Este modelo de familia, más allá de ser excluido, gana presencia en la sociedad actual, rompiendo antiguos prejuicios y demostrando que existen múltiples formas de ejercer la maternidad.

“El perfil de mujer que decide ser madre sin pareja ha crecido notablemente en los últimos años. Se trata de pacientes con una vida profesional activa, independencia económica y estabilidad emocional”, señala el Dr. Saúl Barrera, director médico de IVI Panamá. “Son mujeres decididas que no están dispuestas a postergar ni a renunciar a su deseo de ser madres por no tener una pareja”.

Actualmente, el 22% de las pacientes que acuden a IVI Panamá son mujeres sin pareja. Esta tendencia en aumento responde al deseo de muchas mujeres de no aplazar su proyecto de maternidad, incluso sin una pareja sentimental. La combinación de atención médica especializada, acompañamiento psicológico y acceso a tratamientos personalizados ha hecho posible este cambio social, brindando respaldo y confianza a quienes deciden emprender la maternidad en solitario.

Cabe resaltar que la edad promedio de las pacientes que deciden ser madres sin pareja ronda los 38 años, aunque en los últimos años se ha observado una tendencia a la baja. Cada vez más mujeres toman esta decisión antes de los 35, conscientes de la disminución natural de la fertilidad con el paso del tiempo.

Lograr un embarazo por inseminación artificial sin pareja

Para muchas mujeres sin pareja, la Inseminación Artificial (IA) con semen de donante suele ser la primera opción recomendada. Este procedimiento, de baja complejidad y mínimamente invasivo, consiste en introducir una muestra de semen, proveniente del banco de IVI, directamente en el útero, coincidiendo con el momento más fértil del ciclo ovulatorio de la paciente.

Este tratamiento alcanza una tasa acumulada de éxito de hasta un 54.8% tras tres ciclos. Es ideal para pacientes jóvenes, con buena reserva ovárica y sin complicaciones médicas adicionales.

Por otro lado, cuando existen factores como edad avanzada, baja reserva ovárica o antecedentes médicos, la Fecundación In Vitro (FIV) se convierte en una opción más eficaz. En este caso, los óvulos se extraen, se fecundan en el laboratorio con semen del banco y posteriormente se transfiere el embrión al útero. Esta técnica alcanza una tasa acumulada de embarazo del 97% en el tercer intento.

Desde 2008, IVI Panamá cuenta con un banco de semen que cumple con los más altos estándares de seguridad, trazabilidad y confidencialidad. Las muestras, provenientes de donantes cuidadosamente seleccionados en España y en Estados Unidos, se conservan en tanques de nitrógeno líquido con capacidad para almacenar hasta 250 unidades.

Todos los donantes son sometidos a rigurosos exámenes médicos, genéticos y psicológicos. Además, se realiza un meticuloso proceso de compatibilidad física y biológica con la paciente (grupo sanguíneo, estatura, tono de piel, color de ojos, cabello, entre otros), lo que brinda tranquilidad y confianza en todo el proceso.