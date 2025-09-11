Gabriel Diez: La ley sobre el interés preferencial es beneficiosa para la economía y la paz social del país

Para el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, la sanción de la Ley No. 481, que amplía los subsidios a los préstamos hipotecarios, 'es totalmente beneficioso para la economía y la industria de la construcción' de Panamá. Diez recordó que la norma da acceso a la vivienda propia. 'La ley beneficia a las familias, que cumplen con los requisitos' y les 'permite obtener un subsidio para comprar su propia casa'. <b>El dirigente del gremio empresarial destacó que la ley es un paso fundamental 'para la paz social' y ayuda a que los panameños desarrollen un sentido de 'pertenencia y patrimonio'.</b>Además, para Diez la norma estimula la economía. 'La medida impulsa la construcción, lo que a su vez genera empleo', indicó. Diez enfatizó que la Ley No. 481 es 'totalmente necesaria' en el contexto actual del país.La ley, que fue sancionada por <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">el presidente José Raúl Mulino</a> este 9 de septiembre, entrará en vigor a partir de enero de 2026.<b>Esta normativa tiene el objetivo, según el Ejecutivo, de dar un impulso al sector inmobiliario y al desarrollo económico del país.</b>Por su lado, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jaime-jovane" target="_blank">el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované</a>, destacó que la nueva legislación amplía el alcance del subsidio estatal para la compra de viviendas cuyo precio oscile entre 80 mil y 120 mil dólares, con una vigencia de siete años y una tasa subsidiada máxima de 4%.De acuerdo con la reglamentación, el subsidio se otorgará bajo un esquema de tramos preferenciales, en función del precio de la vivienda y su ubicación.<i>Para ello, Panamá se dividirá en dos regiones:</i><b>Región 1: Comprende las provincias de Panamá y Panamá Oeste</b><b>Región 2: Colón y el resto del país</b>La Ley No. 481 modifica artículos de la Ley No. 468 de 2025, la cual a su vez subrogó la Ley No. 3 de 1985, que estableció el régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios.