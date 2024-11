Con concierto disco el Coro Polifónico de Panamá celebra 58 años de fundación

Imagínese ir al Teatro Nacional a un concierto del Coro Polifónico de Panamá y termine bailando música disco. Así será la celebración de los 58 años del grupo reconocido por su repertorio de obras clásicas de compositores como Mozart y Beethoven, pero que esta vez decidió explorar otro género para ofrecer al público una experiencia diferente.

El concierto se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre. La directora Electra Castillo que quisieron interpretar música disco para conectar con el público de una manera fresca y alegre, brindando un espectáculo lleno de energía.

“Tenemos grandes invitados aparte del Coro Polifónico, que son como 30 jóvenes, bueno y no tan jóvenes porque también hay señores que dijeron ‘voy a cantar y a bailar’. Esto nos ha sacado de nuestra zona de confort, pero nos ha dado cosas importantes como conocer otros ritmos”, expresó Castillo a La Estrella de Panamá.

Este concierto representa un reto para los miembros del coro, quienes han tenido que adaptar su técnica y estilo a los ritmos del disco, que son de una era de música caracterizada por sus voces intensas y el brillo de sus melodías.

De acuerdo con la directora, el repertorio incluirá piezas emblemáticas como Celebration y Let’s Stay Together, así como temas de Barry White y ABBA, interpretados por un coro que combinará voces de sopranos, contraltos, tenores y bajos en un formato a capela y con acompañamiento instrumental.

Para darle aún más vida al espectáculo, el evento contará con una orquesta en vivo de casi 20 músicos y la participación de figuras reconocidas de la música panameña como Odette Versalles y Edu Simmons, entre otros. Además, una orquesta en vivo con 20 músicos y el grupo de baile ‘Alrededor del Mundo’ acompañarán al coro en el escenario.

Un espacio para la conexión intergeneracional

El Coro Polifónico, que reúne a jóvenes, adultos y adultos mayores, ha adaptado tanto su repertorio como su vestuario a la época disco, reviviendo los estilos icónicos de los años 70. “Los más jóvenes no vivieron esta época, pero han aprendido a apreciarla. Mientras tanto, los más grandes han revivido recuerdos y compartido sus propios pasos de baile,” cuenta Castillo entre risas. “Queremos que el público entre al Teatro Nacional y se sienta transportado a la época de brillo y baile del disco.”

Los asistentes pueden esperar una experiencia inmersiva en la que cada detalle, desde la vestimenta hasta los movimientos, busca recrear el espíritu de esa época dorada de la música bailable.

La preparación para este concierto ha sido intensa, con meses de ensayo tanto para los cantantes como para los músicos. Las entradas para el concierto están disponibles en Panatickets y varían en costo según la ubicación. Los organizadores esperan que el evento sea un éxito y que motive la realización de una segunda edición del concierto.

“Fue una experiencia divertida y desafiante; no quiero decir que no fue complicado, porque sí lo fue, pero resultó ser una mezcla de emoción y preocupación. ¡Dios mío, era un estilo completamente diferente! Estos son arreglos creados exclusivamente para este concierto; no existían previamente en versión coral, algo que es casi inusual para este tipo de música. Ahora tenemos temas que interpretaremos completamente a capella, lo cual es muy divertido y nos permitirá disfrutar como sopranos, contraltos, tenores y bajos”, explicó la directora.

El Coro Polifónico se ha caracterizado siempre por su disciplina y dedicación, manteniendo su actividad incluso durante la pandemia, cuando realizaron ensayos virtuales. Este compromiso se refleja en una trayectoria de casi seis décadas, durante las cuales han representado a Panamá en escenarios internacionales, como en Washington para conmemorar los 100 años de John F. Kennedy, así como en Israel, Colombia y Costa Rica.

El Coro Polifónico de Panamá fue creado el 30 de abril de 1966 por el profesor Arnold S. Walters. Después de fallecer el Mstro. Walters, el grupo musical fue dirigido por el Mstro. Alejandro ‘Alexis’ Castillo hasta 1997 y luego, la Mstra. Electra Castillo (pupila del Mstro. Walters), tomó las riendas.

A través de todos estos años, esta institución sin fines de lucro ha realizado más de 40 presentaciones al año en el país. ‘Nuestro lema es ‘Cultura para todos por medio del canto colectivo’ y considero que las contribuciones culturales más importantes que hemos realizado es comisionar a compositores nacionales a gestar obras corales, también hemos llevado cultura musical a través de conciertos a colegios, iglesias, parques y hospitales’, señaló Castillo.

Electra Castillo también es la directora de la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura de Panamá. Es la primera mujer panameña en dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional en una de sus presentaciones.

Egresada del Instituto Nacional, en bachiller en Ciencias y del Conservatorio Nacional de Panamá, con un técnico en canto. Posee un técnico Oboe de la Universidad de Panamá. Ha hecho cursos de Oboe y Canto.

Trabajo en la elaboración del Plan juvenil de la Orquesta Sinfónica de Panamá, Instrumentista Oboísta. Es miembro de la Asociación de Concierto. Entre otras ejecutorias está las de los Campamentos talleres de Oboe y Dirección Orquestal.

Ha realizado varios seminarios de Dirección: Guatemala, Bélgica, España, Costa Rica, México, Honduras, El Salvador, entre otros.