Con su campaña ‘Es para ti’, Baja California se muestra como hogar de muchas posibilidades

Al ritmo acústico de Eres para mí, éxito de la cantante Julieta Venegas, la Secretaría de Turismo estatal presentó su campaña ‘Baja California es para ti’, una invitación a mirar a este estado no como destino único, sino como el hogar de una gran posibilidad de viajes de mar, vino, desierto, gastronomía, pueblos originarios y ciudades de frontera.

La canción, reinterpretada para la campaña, abrió una presentación que no buscó solo promocionar paisajes, sino despertar las ganas de visitarlo.

En el video Baja California es para ti no hay una postal fija, sino experiencias que la dibujaron cercana, diversa y emocional. “Baja California tiene mares, tiene océano, tiene golfo, tiene desiertos, tiene montañas, tiene el borrego cimarrón. No puedes creer lo que tiene Baja California, tienes que vivirlo”, dijo a EFE el secretario de Turismo estatal, Miguel Ángel Badiola Montaño.

Con la frase “las canciones tienen memoria” como hilo conductor, Julieta Venegas acompañó la presentación del destino al interpretar “Eres para mí”, entre otras canciones inspiradas en la tierra que la vio crecer, lo que refleja el vínculo profundo que mantiene con esa Baja California fronteriza, luminosa y dinámica.

Más allá de lo ordinario

“Baja California tiene mucho que ofrecer, más allá de lo ordinario”, afirmó Badiola, quien recordó que el estado se promueve también como “two nation vacation”, una experiencia de dos naciones en una sola, por su relación con Estados Unidos.

El secretario insistió en que la diversidad del estado no es una frase de campaña, sino una realidad que se expresa en sus paisajes, sus productos y su gente.

“Somos la capital del vino mexicano, de la cerveza artesanal, los creadores de la ensalada César, del clamato (bebida azucarada a base de jugo de tomate), de la margarita. Y todo eso mucha gente no lo sabe, ni los mismos mexicanos”, apuntó.

Uno de los momentos más simbólicos de la presentación fue la “Armonización de los Pueblos”, encabezada por representantes de los cinco pueblos originarios del estado, un homenaje a las raíces ancestrales que han dado forma a su identidad. Como destacó el secretario, esta campaña no puede entenderse sin ellos; ya que, su presencia, cultura y cosmovisión han contribuido a construir el carácter diverso, auténtico y profundamente humano de la cultura regional.

Vestidos, cantos, presencia ceremonial y memoria dieron al evento una dimensión distinta: Baja California no solo como destino de consumo turístico, sino como territorio habitado por comunidades que han preservado su historia a lo largo de generaciones.

El sabor de Baja California

La gastronomía bajacaliforniana apareció como una forma de leer el territorio: ingredientes del Pacífico, productos de los valles, cocina de frontera, vinos mexicanos, cerveza artesanal y una mezcla de culturas que ha convertido al estado en uno de los polos culinarios más reconocidos del país.

“Como cocinero es trampa ser de Baja California: tenemos el mejor producto, el mejor clima, cervezas artesanales y vinos”, dijo a EFE el chef Ruffo Ibarra, de Oryx Restaurante, al explicar por qué la cocina del estado se ha convertido en una de sus cartas de presentación más fuertes. Para Ibarra, esa riqueza no está solo en los platillos, sino en el cruce cultural que define a la entidad.

“Es una mezcla de tantas culturas, tanto nacionales como internacionales, que se hace un lugar único de sabores, donde no hay tradiciones sino que las estamos haciendo continuamente”, añadió.

Su definición ayuda a entender por qué Baja California se promueve como un destino para todos: porque su identidad no es estática. Es una cocina que se alimenta de migraciones, de frontera, de productos locales y de una escena creativa que no deja de transformarse.

En esto coincide el chef Drew Deckman, del restaurante Deckman’s en el Mogor y reconocido por la Guía Michelin, quien contó que llegó a Baja California después de cocinar en varios lados del mundo y el lugar lo enganchó por su propia energía.

“Aquí quiero vivir, aquí quiero estar”, relató el cocinero, al recordar el momento en que decidió quedarse. Más que hablar de un restaurante, Deckman habló de una forma de vivir el territorio, donde el ingrediente, el paisaje y la comunidad se vuelven parte del viaje.

Igualmente, su compañera y socia, Paulina Deckman, describió el estado como “una tierra de migrantes, una tierra solidaria y muy próspera”, donde ambos coincidieron en que el estado “sabe a frescura, sabe a mar, sabe a buen vino” pero también “sabe a amistad y a amor”.