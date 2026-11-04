Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026

La escritora española Cristina Fernández Cubas fue galardonada ayer con el Premio Cervantes 2026 ‘por la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español’, señala el fallo del jurado, anunciado por el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun.

”Con una voz inconfundible y una libertad creadora que ha ampliado las posibilidades expresivas de nuestra literatura, su trabajo representa una aportación fundamental que consagra a Cristina Fernández Cubas como una de las figuras más importantes de las letras hispánicas”, continúa la decisión del jurado, leída por Urtasun.

Fernández Cubas (Arenys de Mar, 1945), es la séptima mujer en lograr el premio más importante de las letras en español, dotado con 125.000 euros (139.900 dólares). La también española María Zambrano fue la primera en lograrlo, en 1988. Y después de ella lo recibieron la cubana Dulce María Loynaz, en 1992; la española Ana María Matute, en 2010; la mexicana Elena Poniatowska en 2013; la uruguaya Ida Vitale, en 2018, y la uruguaya Cristina Peri Rossi, en 2021.

”Su solida trayectoria ha contribuido decisivamente a revalorizar el relato breve reivindicándolo como una forma de expresión autónoma capaz de alcanzar la máxima intensidad estética y hondura existencial”, resalta el jurado, presidido por el último ganador del Cervantes, el mexicano Gonzalo Celorio.

Fernández Cubas hace “de la imaginación una herramienta de exploración de la experiencia humana” y “la independencia, la irreverencia y el inconformismo de su escritura, siempre exigente, se manifiestan en personajes que desafían las convenciones y los valores establecidos”.De esa forma abre camino a nuevas generaciones de narradores y a la vez mantiene “un diálogo constante con las obras latinoamericanas de la literatura de la extrañeza”.

”A través de una precisión narrativa impecable, el dominio absoluto del punto de vista y la administración de los silencios, sus historias se convierten en experiencias perdurables que interpelan directamente al lector y desestabilizan sus certezas al descubrir lo inquietante en lo cotidiano y cuestionar los limites de la realidad, la identidad y el conocimiento”, añadieron los jueces.

Ganadora del Premio Nacional de las Letras Españolas en 2023 y del Nacional de Narrativa 2016 por ‘La habitación de Nona’ (2015), Fernández Cubas estudió Derecho y Periodismo, profesión que ejerció antes de dedicarse completamente a la escritura.

Es autora de los libros de relatos como ‘Mi hermana Elba’ (1980), ‘Los altillos de Brumal’ (1983), ‘El ángulo del horror’ (1990), ‘Con Agatha en Estambul’ (1994) o ‘Parientes pobres del diablo’ (2006).Su recopilación ‘Todos los cuentos’ (2008) recibió el Premio Ciutat de Barcelona de Literatura en Lengua Castellana, el Premio Salambó de Narrativa en castellano y el Premio Cálamo Libro del año. Entre sus novelas destacan ‘El año de Gracia’ (1985) o ‘El columpio’ (1995) y en 2013 decidió utilizar el seudónimo de Fernanda Kubbs para ‘La puerta entreabierta’.

Es también autora de la obra de teatro ‘Hermanas de sangre’ (1998); de un libro de memorias narradas, ‘Cosas que ya no existen’, (2001) y del ensayo ‘Emilia Pardo Bazán’ (2001).