Cuando la política arrecia (cuarta parte)

El gobierno de Amador Guerrero se sintió obligado a solicitar también la intervención estadounidense para que se supiera que él respetaba el principio democrático, según el cual el Ejecutivo no debe intervenir en los procesos electorales.Sin embargo, los estadounidenses, en especial Taft, intervinieron abiertamente a favor de De Obaldía con amenazas a la integridad de Panamá, obligaron moralmente al candidato del Gobierno a retirarse finalmente de la contienda.Las elecciones para presidente se celebraron el 7 de julio de 1908 con De Obaldía Gallegos como candidato único pues Ricardo Arias Feraud había declinado para evitar la intervención estadounidense en suelo patrio.Tan fuerte fue la tensión que produjo el cuestionamiento del Gobierno y tan hondamente resintió Amador Guerrero este cuestionamiento, en lo que a él tocaba, que rehusó asistir a la toma de posesión de su sucesor, quien había sido su amigo durante largos años.José Domingo De Obaldía Gallegos tomó posesión como segundo presidente electo por votación indirecta el 1 de octubre de 1908 y, a pesar de haber sido parte de la gestión gubernamental del doctor Amador Guerrero, en calidad de vocero, ministro plenipotenciario y como primer designado fue presidente durante siete meses, inició su mandato rompiendo vínculos con el anterior gobierno conservador.Eusebio A. Morales estuvo entre quienes pronunciaron un discurso en la toma de posesión de De Obaldía Gallegos e incluyó en el mismo una evaluación crítica del gobierno anterior, expresándose así:'<i>Los hombres que os han precedido en el gobierno de este país no tuvieron sagacidad para descubrir las corrientes silenciosas e invisibles que vienen modelando nuestra vida y nuestra historia; creyeron que los tiempos son siempre los mismos y se aferraron a los mismos hombres y a las mismas prácticas. Les faltó la visión real de las cosas y les faltó la comprensión de los fenómenos morales que se cumplen diariamente sin estrépito, se acumulan como fuerzas eléctricas y matan cuando estallan. Tales fueron los errores y las culpas de esos hombres y ya hemos visto el fallo inexorable que en contra de ellos ha dado la opinión pública. No es esta la hora de hacer el recuento de errores ajenos con ánimo vindicativo, no. Tengamos presentes esos errores solo para no caer en ellos y para encontrar la clave que nos conduzca a soluciones acertadas. Los tiempos han cambiado y los signos de la nueva época revelan con elocuencia irresistible que el país tiene necesidad de renovación</i>'.Gracias a su bonhomía y gran don de gentes, De Obaldía Gallegos al recibir el decidido apoyo de importantes figuras del Partido Liberal para su candidatura, incluyó en su Gobierno, el cual podríamos decir que fue de coalición, a liberales y conservadores. Al respecto, Isaza Calderón nos dice:<i>'Un hombre de amplia comprensión, generoso y ampliamente inspirado, como José Domingo De Obaldía, cuando se dispuso a gobernar entendió que el mandato con el que el pueblo panameño le había ungido, en el cual mediaba un sólido respaldo del liberalismo, envolvía un compromiso con ese partido, en el sentido de incorporar a su gabinete a hombres como Mendoza y Morales, prestantes columnas de esa agrupación política. Su gobierno fue, así entendido, una especie de pacto de honor tácitamente acordado, en virtud del cual el poder público pasó del Partido Conservador al Partido Liberal, pues su inesperado fallecimiento determinó que el hombre que hubo de sucederle como designado fuese Carlos A. Mendoza'</i>.Desde entonces, fueron ya figuras del liberalismo las que se sucedieron en la Presidencia de la República.