  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
  3. >  Cuentos y poesía
Cuentos y poesía

Mariposas y peces

Mariposas y peces
Por
Víctor Atencio Agudo
  • 01/11/2025 00:00

Vengo de un país muy bello que tiene un vestido pintado de selva; se lava el pelo en el río, se lo seca al viento y lo adorna con estrellas.

Es tierra de mil mariposas, de abundantes peces y dos mares profundos; por eso comenta la gente, entre tantas cosas, que es puente del mundo.

Sus mujeres bailan punto y tamborito, moviendo con gracia sus amplias polleras; sus vientres benditos nos regalan niños, que son el futuro de la Patria nuestra.

A diario camino por el Casco Viejo; sus calles estrechas me llevan al mar. Me siento en el parque a tejer recuerdos y a oír las campanadas de la Catedral.

Mi madre me mira, sus manos le tiemblan, surcos en la frente le ha dado la edad; un montón de historias a veces me cuenta, después despacito bailamos un vals. De noche me pongo a rezar bajito y agradezco al cielo por lo que me da; mi esposa, mis hijos y un país muy bello, al que todos llaman... PANAMÁ.

Víctor Atencio Agudo
Nació en Santiago de Veraguas, Panamá. Pasó su niñez en el barrio de El Chorrillo. Egresado del Instituto Nacional. Al cumplir 60 años se motivó a escribir y pone a consideración sus escritos con timidez.
VIDEOS
Lo Nuevo