<i>Yo nunca existí</i><i>yo nunca viví</i><i>nunca respiré</i><i>cerca de tu cuerpo</i><i>nunca amé</i><i>tampoco experimenté</i><i>el erotismo</i><i>el amor</i><i>ni el sexo</i><i>nunca conocí a nadie</i><i>tampoco hablé con humanos</i><i>quizá con un par de gatos</i><i>perros, pájaros y ratones</i><i>cucarachas, hormigas</i><i>y escorpiones</i><i>no sé qué es</i><i>sentarse al lado</i><i>y compartir una cena</i><i>nunca creí en Dios</i><i>ni en el infierno</i><i>no fui jamás a una iglesia</i><i>no sé qué es un cementerio</i><i>ni por qué le llaman así,</i><i>no tengo presencia</i><i>ni cuerpo ni carne</i><i>ni ojos ni manos ni huesos</i><i>ni boca para besar</i><i>parte del viento soy</i><i>invisible estoy</i><i>esta noche</i><i>esta noche.</i>