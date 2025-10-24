  1. Inicio
Cuentos y poesía

Yo nunca

Yo nunca
Por
Joan Collins
  • 25/10/2025 00:00

Yo nunca existí

yo nunca viví

nunca respiré

cerca de tu cuerpo

nunca amé

tampoco experimenté

el erotismo

el amor

ni el sexo

nunca conocí a nadie

tampoco hablé con humanos

quizá con un par de gatos

perros, pájaros y ratones

cucarachas, hormigas

y escorpiones

no sé qué es

sentarse al lado

y compartir una cena

nunca creí en Dios

ni en el infierno

no fui jamás a una iglesia

no sé qué es un cementerio

ni por qué le llaman así,

no tengo presencia

ni cuerpo ni carne

ni ojos ni manos ni huesos

ni boca para besar

parte del viento soy

invisible estoy

esta noche

esta noche.

